Конкурсна комісія з добору очільника Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) на засіданні в середу ухвалила одноголосне рішення про продовження строку подачі заявок на участь у конкурсі майже на місяць – з 26 листопада до 21 грудня поточного року.

"У нас на сьогодні на посаду (голови АРМА – ІФ-У) продовжується подача документів, однак, враховуючи і безпекові питання, і кількість кандидатів, які ми маємо на сьогодні, в комісії виникло розуміння, що варто було б продовжити терміни", – сказала голова комісії Катерина Риженко.

Як повідомлялося, у червні комісія оголосила про повторне проведення конкурсу. у жовтні комісія з добору очільника Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) умови та строки проведення повторного конкурсу на обіймання посади голови агентства. Згідно з рішенням, яке тоді ухвалила комісія, прийом документів від кандидатів мав тривати з 26 жовтня до 26 листопада 2026 року.

Під час проведення першого конкурсу на посаду комісія також продовжувала строк подачі документів через невелику кількість заявок.