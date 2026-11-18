Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив надання Тернополю кредиту до EUR9 млн для фінансування потреб міських підприємств теплопостачання та громадського транспорту в умовах війни, йдеться на сайті фінустанови.

Зазначається, що кредит надаватиметься двома траншами: перший, і основний, у розмірі EUR6 млн та другий у розмірі EUR3 млн, який може бути наданий додатково.

Частину кредитного ризику покриватиме гарантія Європейського Союзу за програмою муніципальної, інфраструктурної та промислової стійкості (MIIR) у межах Інвестиційної програми для України (UIF).

Згідно з описом проєкту, кошти мають піти на покриття поточних витрат, ремонт і технічне обслуговування, необхідні для стабільної роботи системи централізованого теплопостачання та міського транспорту.

Проєкт має допомогти місту зберегти безперебійну роботу критично важливих комунальних послуг для жителів, внутрішньо переміщених осіб, бюджетних установ і бізнесу, зазначає ЄБРР.

За даними банку, населення Тернополя становить близько 226 тис. осіб, з них близько 28 тис. – внутрішньо переміщені особи.

Місто вже співпрацює з банком за проєктами модернізації централізованого теплопостачання та розвитку тролейбусного транспорту.