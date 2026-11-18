Близько 80% персоналізованих пропозицій для клієнтів ПриватБанку формуються із застосуванням штучного інтелекту (ШІ), повідомив керівник департаменту незабезпеченого кредитування фінустанови Сергій Кірюхін.

"По суті, у нас десь 80% усіх пропозицій формуються через штучний інтелект", – сказав він під час "круглого" столу "Споживче кредитування: як банки борються за клієнтів на Чорну П'ятницю" на YouTube-каналі FinClub.

За словами Кирюхіна, банк працює з великими масивами даних, а моделі щодня самонавчаються та налаштовуються для визначення аудиторії, якій конкретна пропозиція може бути релевантною зараз або найближчим часом.

Серед таких пропозицій він назвав кешбек, промокоди та пропозиції партнерів. Відповідний механізм ПриватБанк також реалізував для партнерів у межах програми "Привіт".

Говорячи про перспективи споживчого кредитування, Кірюхін зазначив, що не очікує його спаду у 2027 році, однак сумнівається, що темпи зростання кредитних портфелів перевищать показники 2026 року.

На динаміку ринку, за його словами, впливатимуть безпекова та енергетична ситуація, зайнятість і доходи клієнтів, а також якість кредитного портфеля, від якої залежатимуть підходи банків до оцінки позичальників і формування пропозицій.

"Мій прогноз, що залишиться у кращому випадку на рівні 2026-го року, по таким же темпам приросту", – додав Кірюхін.

За даними держбанку, на 1 жовтня 2026 року обсяг кредитів та авансів клієнтам за вирахуванням резервів від початку року збільшився на 37,2% – до 214,61 млрд грн.