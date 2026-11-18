На території GORO Mountain Resort у селі Волосянка Славської громади Львівської області розпочалося будівництво першої черги критого багаторівневого паркінгу після отримання дозволу на виконання будівельних робіт, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі проєкту.

Загалом п'ятирівневий паркінг складається з трьох черг загальною площею близько 40 тис. кв. м, розрахованих на понад 1000 автомобілів. Загальний обсяг інвестицій у паркінг оцінюється у EUR10 млн, з яких EUR5 млн з кредитної лінії ПУМБ. Перша черга передбачає 369 паркомісць, завершити її будівництво планують до кінця 2027 року.

"Ми розглядаємо паркінг як частину загальної системи організації руху на курорті. Важливо не просто забезпечити достатню кількість місць для автомобілів, а продумати весь шлях гостя – від прибуття до пересування між основними об'єктами. Тому паркінг розміщений біля в'їзду, а подальші маршрути будуть організовані так, щоб автомобільний рух не перетинався без потреби з пішохідними потоками. Це також дасть змогу раціональніше використовувати простір курорту та зменшувати транспортне навантаження на його внутрішню територію", – повідоми CEO GORO Mountain Resort Володимир Гаразд.

Транспортну схему GORO передбачено таким чином, щоб основний автомобільний трафік зосереджувався біля в'їзду на територію курорту. Після паркування гості зможуть продовжити рух пішки до Welcome Centre, нижньої станції гондольної канатної дороги, готелів та інших об'єктів. Такий підхід має зменшити кількість автомобілів на внутрішніх дорогах і розділити транспортні та пішохідні маршрути. Окрім паркомісць для легкових автомобілів, у транспортній інфраструктурі передбачено зони для туристичних автобусів, місця для велосипедів, зупинки громадського транспорту та велодоріжки.

За архітектурно-конструктивними рішеннями весь паркінг складатиметься з трьох взаємопов'язаних секцій, інтегрованих у гірський рельєф. Кожна секція матиме п'ять рівнів паркування, сполучених автомобільними рампами. Для пішоходів передбачено сходи та ліфти.

Одна з особливостей проєкту – експлуатована покрівля. На ній запроєктовано автомобільні проїзди, місця для стоянки туристичних автобусів та озеленені зони. Також передбачено оглядовий майданчик, з якого відкриватиметься краєвид на долину річки Славка та навколишні гори.

Для сполучення паркінгу з туристичною частиною курорту передбачено підземний пішохідний перехід завдовжки близько 25 метрів. Він проходитиме під автомобільною дорогою, а його вихід розташують поблизу входу до першого готелю GORO. Відстань звідти до Welcome Centre становитиме близько 100 метрів.

Гості зможуть залишити автомобіль на одному з рівнів, скористатися ліфтом і перейти до туристичної частини курорту, не перетинаючи автомобільну дорогу на одному рівні. Таке рішення має зробити маршрут між паркінгом та основними об'єктами зручнішим і безпечнішим.

Під час проєктування також врахували потреби маломобільних відвідувачів. Близько 10% паркомісць передбачено для людей з інвалідністю. На поверхах запроєктовано санітарні приміщення відповідно до нормативних вимог. Окремо передбачено місця для електромобілів із зарядними станціями.

На нижньому рівні паркінгу облаштують укриття загальною площею близько 2,1 тис. кв. м. Воно матиме окремі інженерні системи життєзабезпечення.

Ділянка будівництва розташована на схилі між автомобільною дорогою та річкою Славка. Довжина паркінгу становитиме близько 330 метрів, а перепад висот на різних ділянках сягає 19-25 метрів, що створює додаткові вимоги до організації будівельного майданчика, облаштування фундаментів, укріплення схилу та систем водовідведення.

Для укріплення схилу та котловану передбачено буронабивні палі завглибшки до 26 метрів із додатковим закріпленням ґрунтовими анкерами. Загалом у межах трьох черг заплановано облаштувати 164 палі. На момент підготовки релізу вже влаштовано 17.

"Основний інженерний виклик цього об'єкта – поєднання значного перепаду висот, складної геології та обмеженого простору для будівництва. Значна частина підготовчої роботи була присвячена геотехнічним дослідженням і розробці системи укріплення. Зараз тривають роботи з буріння паль та закріплення схилу. Після завершення цього етапу перейдемо до основних земляних і монолітних робіт", – повідомив керівник проєкту Андрій Білецький.

На будівельному майданчику вже облаштовано під'їзні шляхи, інженерні мережі та необхідну будівельну інфраструктуру. Наразі тривають роботи з буріння паль та укріплення схилу.

Загальний обсяг інвестицій у будівництво багаторівневого паркінгу становить близько EUR10 млн, з цієї суми EUR5 млн забезпечує ПУМБ у межах кредитної лінії загальним обсягом EUR10 млн, відкритої у 2024 році для фінансування ключових інфраструктурних об'єктів GORO. Окрім паркінгу, кредитна програма передбачає фінансування будівництва Welcome Centre та нижньої станції гондольної канатної дороги.

Будівництво паркінгу також передбачене спеціальним інвестиційним договором, укладеним 12 червня 2025 року між Кабінетом міністрів України, Славською селищною радою та компанією "Славскі". Багаторівневий паркінг є одним з інфраструктурних об'єктів першої черги GORO Mountain Resort. Паралельно на території курорту триває реалізація інших проєктів, зокрема, будівництво гондольної канатної дороги, Welcome Centre, Mountain Centre та готельної інфраструктури.

GORO Mountain Resort – всесезонний гірський курорт, який будується у Славській громаді Львівської області. Відкриття першої черги заплановане на липень 2027 року. Загальна площа курорту становитиме близько 1200 га. Проєкт передбачає створення сучасної гірської інфраструктури з 41 лижною трасою загальною протяжністю 75 км, двома гондольними та 11 крісельними канатними дорогами, а також готелями, ресторанами, відпочинковими й культурно-освітніми просторами. Загальний обсяг інвестицій у розвиток GORO Mountain Resort оцінюється у $1,5 млрд. Із них близько $500 млн планується профінансувати коштом акціонерів і кредитних ресурсів, ще $1 млрд – залучити від зовнішніх інвесторів.