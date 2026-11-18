Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) на засіданні 17 листопада погодила зміни до Тимчасового порядку придбання допоміжних послуг для забезпечення регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України, зокрема щодо забезпечення резервів заміщення (третинне регулювання).

"Зміни передбачають підвищення граничних значень питомих витрат умовного палива на відпуск електричної енергії генеруючими установками виробників електричної енергії", – пояснив регулятор.

Як зазначає комісія, це дозволить повніше враховувати технічні особливості роботи генеруючого обладнання під час розрахунку вартості відповідної допоміжної послуги та створить умови для залучення ширшого кола виробників електроенергії.

Йдеться, зокрема, про виробників, обладнання яких зазнало пошкоджень, але зберегло технічну спроможність виробляти електроенергію, навіть під час роботи в неоптимальних режимах.

Очікується, що залучення додаткових резервів заміщення сприятиме підтриманню балансу між виробництвом і споживанням електроенергії та підвищенню надійності електропостачання споживачів.