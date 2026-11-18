АТ "Укрнафта" спрямовує ресурси на захист та відновлення виробничих об'єктів після російських атак та будує нову генерацію, повідомив голова Наглядової ради компанії Тімоті Додсон на міжнародній конференції ReBuild Ukraine 2026 у Варшаві.

"Попри постійні російські атаки на критичну інфраструктуру, "Укрнафта" продовжує видобуток. У 2025 році ми збільшили видобуток нафти на 3,8%, газу – на 2,9%. Водночас змушені спрямовувати значні ресурси на захист і відновлення виробничих об'єктів. Ці витрати стали постійною частиною нашої інвестиційної політики", – заявив він.

За словами Додсона, "Укрнафта" продовжує буріння нових свердловин, посилює захист інфраструктури та розвиває власне енергозабезпечення виробничих об'єктів. Паралельно компанія реалізовує проєкти електрогенерації загальною потужністю 330 МВт із залученням міжнародного фінансування.

Голова Наглядради окремо назвав перешкоди для реалізації масштабних енергетичних проєктів: нестачу кваліфікованих підрядників, безпекові ризики, тривалі закупівельні процедури та необхідність страхування воєнних ризиків.

"Наше завдання – дотримуватися міжнародних стандартів і водночас знаходити гнучкі рішення для роботи в умовах війни. Для цього нам потрібна співпраця з міжнародними постачальниками обладнання, технологій та інженерних рішень", – наголосив він.

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

Компанія видобуває вуглеводні на 1 789 нафтових та 167 газових свердловинах.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. З 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

За підсумками 2025 року "Укрнафта" стала лідером видобувної галузі з оборотом 99,6 млрд грн, що відображено в Індексі найкращих підприємств Opendatabot.

Мережа АЗК UKRNAFTA – найбільша мережа автозаправних комплексів України, що налічує близько 650 АЗК та входить до ТОП-3 за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.