У Вінниці розпочато будівництво ТРЦ Brygantyna Mall, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у компанії UTG, яка є розробником концепції та ексклюзивним агентом зі здавання торгових площ комплексу.

"Ринок торговельної нерухомості не зупинив свій розвиток в умовах війни. Про це свідчить початок будівництва нового ТРЦ у Вінниці", - підкреслила директор компанії UTG Євгенія Локтіонова.

Трирівневий ТРЦ Brygantyna Mall матиме загальну площу 25 тис.кв.м, орендну 18 тис кв.м. Серед майбутніх орендарів - продовольчій супермаркет площею 2,8 тис.кв.м, дитячий розважальний центр 2 тис кв.м, універмаги одягу, магазини одягу та взуття, товари для дітей, фудкорд тощо. Проєктом передбачено паркінг на цокольному поверсі ємністю 372 машиномісць. Запланований строк відкриття - 2 квартал 2028 року.

"ТРЦ Brygantyna Mall розташований на важливій транспортній артерії міста, через яку проходить 60% трафіку між берегами ріки Південний Буг. Таким чином ТРЦ матиме потоки відвідувачів високої інтенсивності із рівномірним розподілом протягом дня та переважанням в структурі автотранспорту та громадського транспорту, що є запорукою можливості залучення покупців", - каже Локтіонова.

Компанію UTG створено 2001 року. Вона розробила понад 1,3 тис. концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв.м комерційних площ в Україні.