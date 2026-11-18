ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК, UMCC Titanium) у січні-вересні поточного року наростило чистий збиток у 2,5 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 1 млрд 80,4 млн грн, тоді як виручка зросла на 36% – до 1 млрд 522,2 млн грн, йдеться у проміжному звіті компанії, який є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

"Компанія продовжує працювати в складних умовах. Наразі на виробничу та комерційну діяльність суттєво впливають логістичні обмеження, зокрема ускладнення роботи портової інфраструктури, що стримує реалізацію продукції. Водночас ми бачимо попит на нашу продукцію та продовжуємо реалізовувати заходи, спрямовані на підвищення ефективності виробництва та стабілізацію фінансових показників", – прокоментував ці результати агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний директор UMCC Titanium Дімітрі Каландадзе.

За його словами, важливим позитивним сигналом стало нещодавнє скасування додаткових процедур експортного контролю щодо рутилового та цирконового концентратів.

"Ми розраховуємо, що це рішення дозволить поступово відновити присутність на традиційних експортних ринках, повернути співпрацю з міжнародними партнерами та наростити обсяги реалізації продукції", – зазначив Каландадзе.

У звіті з посиланням на нього також наголошується, що серед викликів залишаються відключення електроенергії та її вартість; ускладнені і довготривалі процедури оформлення прав на користування земельними ділянками для потреб, пов'язаних з видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення.

Як повідомляється у грудні 2025 року ОГХК залучила 166,5 млн грн позику від пов'язаної сторони – ПрАТ "ВФ Україна" під фіксовану ставку 14,8% річних для забезпечення потреб господарської діяльності. У червні 2026 року ліміт фінансування було збільшено до 443,8 млн грн, продовжено строк погашення заборгованості до кінця 2027 року та отримано додатковий транш 226,9 млн грн.

Як повідомлялося, ОГХК за результатами першого кварталу 2026 року наростила чистий збиток удвічі порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 411,2 млн грн за зростання виручки на 38,3% – до 331,3 млн грн. За результатами першого півріччя збиток зріс у 2,5 раза – до 745,4 млн грн, дохід – на 34,8%, до 1 млрд 117,1 млн грн.

У 2025 році підприємство отримало чистий збиток у розмірі 2 млрд 118,2 млн грн, тоді як у 2024 році був прибуток 17,009 млн грн, при цьому виручка скоротилася на 47% – до 1 млрд 510,8 млн грн.

ОГХК має два філіали – Вільногірський гірничо-металургійний комбінат (ВГМК, Дніпропетровська обл.) та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (ІГЗК, Житомирська обл.). Основна діяльність ОГХК – добування титанових руд відкритим способом, а також виробництво та оптова торгівля концентратами титанових руд (цирконовий, ільменітовий, рутиловий, дистен-сілліманітовий, ставролітовий і кварцовий пісок).

Підконтрольне NEQSOL Holding ТОВ "Цемін Україна" у жовтні 2024 року був єдиним учасником аукціону з приватизації ОГХК, на якому запропонувало за нього 3 млрд 938,4 млн грн. Антимонопольний комітет України надав дозвіл на угоду наприкінці травня 2025 року, а 10 червня 2025р "Цемін Україна" стало власником 100% акцій товариства. ТОВ "Цемін Україна" входить до складу міжнародної групи компаній NEQSOL з кінцевою материнською компанією NEQSOL Holding B.V., (Нідерланди), що належить громадянину Азербайджану Насібу Хасанову.