Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно зі співробітниками Управління СБУ в Чернігівській області припинили діяльність нелегального нафтопереробного мінізаводу на Чернігівщині та вилучили продукцію, обладнання й транспорт на суму близько 42 млн грн, повідомляється на сайті БЕБ у середу.

За даними слідства, група осіб без відповідної ліцензії та дозвільних документів налагодила повний цикл незаконного виробництва бензину та дизельного пального. Потужності облаштованого промислового майданчика дозволяли переробляти близько 30 тонн сирої нафти на добу. Готову продукцію зберігали у спеціальних резервуарах, транспортували автоцистернами та реалізовували через мережу підприємств у Чернігівській, Київській і Полтавській областях без відображення фактичних обсягів у бухгалтерській та податковій звітності.

Окремо правоохоронці встановили, що частина пального не відповідала вимогам якості, але через посередників постачалася на АЗС, де нею заправляли, зокрема, транспорт для забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури.

Під час 11 обшуків на виробництві, у місцях зберігання та на транспорті правоохоронці вилучили установку первинної переробки нафти, 28 резервуарів, близько 59 тонн сировини з ознаками нафти, 59 тис. літрів рідини із запахом дизпалива, 57 тис. літрів рідини з ознаками некондиційного бензину та 60 тис. літрів хімічної рідини. Також вилучено два вантажні автомобілі з цистернами, документацію та чорнові записи.

Досудове розслідування триває за фактами незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту підакцизних товарів (ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України) і легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України) за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.