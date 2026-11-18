Група "Нафтогаз" і польський концерн ORLEN уклали новий контракт на постачання трьох партій американського LNG у першому кварталі 2027 року, повідомила українська компанія.

Згідно з її повідомленням в телеграм у середу, газ із США проходитиме регазифікацію на терміналі у Свіноуйсьце і надходитиме до України через польську газотранспортну систему.

"Наше стратегічне партнерство з ORLEN зміцнює енергетичну безпеку України. В умовах постійних російських атак поряд із захистом і відновленням об'єктів працюємо над тим, щоб мати надійні джерела та маршрути постачання газу", – прокоментував тво голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

Як зазначається, контракт, який став результатом попередніх домовленостей, закріплених у вересні під час саміту Карпатської вісімки, забезпечить додаткову стійкість під час пікового споживання взимку.

Як повідомлялося на початку лютого 2026 року "Нафтогаз України" у партнерстві з польським державним концерном ORLEN поставив першу у цьому році партію американського LNG обсягом майже 100 млн куб. м. Вони наприкінці січня були доставлені на термінал у польському Свіноуйсьце та надійшли до української ГТС.