Проведення фінансового моніторингу коштів однією фінансовою установою фактично не звільняє клієнта від повторної перевірки в іншому банку, зокрема у разі повернення застави за рішенням суду, пояснив член правління ПриватБанку з питань комплаєнсу Антон Разумний.

"Дуже важливо не забувати, що проведений фінансовий моніторинг однією фінансовою установою майже нічого не означає для іншої, тому що вона нічого про це не знає", – сказав він під час експертного круглого столу "Слідкуй за грошима: що гальмує "фінансовий безвіз" для України" у вівторок.

За словами Разумного, трапляються випадки, коли застава вноситься через один банк, а повертається на рахунок в іншому, і для останнього походження таких коштів потребує окремої перевірки навіть у разі їх повернення за рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

"ВАКС їх не заробив. Він їх цьому клієнту не сплатив. Він їх ніяк не легалізував", – зазначив банкір.

Він додав, що в такій ситуації банк може з'ясовувати, що сталося з рахунком клієнта в попередньому банку та чи не були з ним припинені відносини через виявлені ризики. За наявності відповідних "червоних прапорців" банк може віднести клієнта до категорії високого ризику та провести поглиблену перевірку (Enhanced Due Diligence).