Міністерство у справах ветеранів України виступає проти адміністративного примусу та встановлення обов’язкових вимог щодо працевлаштування певного відсотка працівників (квот), натомість пропонує запровадити дієві економічні стимули для бізнесу, повідомив очільник відомства під час виступу на заході Європейської бізнес асоціації (ЄБА) Global Outlook у Києві у вівторок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Я проти обмеження примусового, що потрібно там у якийсь відсоток працювати… Це погано впливає на ситуацію, якщо чесно. Тому я за економічні стимули, за те, щоб усе було вигідно", - зазначив міністр.

За його словами, держава наразі працює над спрощенням застарілих норм трудового законодавства відповідно до запитів бізнесу, а також готує спеціальні програми перекваліфікації та підвищення кваліфікації для ветеранів. Це дозволить задовольнити гострий дефіцит кваліфікованих кадрів на ринку праці та забезпечити ветеранам вибір нової професії відповідно до їхніх потреб.

Міністр наголосив, що зараз кількість ветеранів становить близько 1,5-2 млн осіб (6-7% працюючого населення), і з поверненням військових із фронту цей показник зростатиме. Водночас він звернув увагу на необхідність детінізації економіки для забезпечення рівних умов ведення бізнесу, адже легальні компанії, які вже реалізують власні соціальні та ветеранські програми, очікують на чесну конкуренцію.