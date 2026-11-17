Чистий прибуток державного ПриватБанку за підсумками трьох кварталів 2026 року скоротився на 27,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 36,89 млрд грн, що становило 46,3% сукупного фінансового результату банківської системи, свідчать дані Національного банку України.

Друге та третє місця за обсягом чистого прибутку зберегли відповідно Універсал Банк (mono) із 5,72 млрд грн (+12,1% р/р) та Райффайзен Банк із 5,25 млрд грн (-28,4%).

ПУМБ піднявся на четверте місце з чистим прибутком 4,38 млрд грн, що на 8,7% менше, ніж роком раніше, тоді як державний Ощадбанк опустився на п’яту позицію з результатом 3,96 млрд грн, що у 3,5 раза менше.

Другу п’ятірку найприбутковіших банків очолив державний Укрексімбанк із чистим прибутком 3,20 млрд грн, що у 2,2 раза менше, ніж роком раніше, далі розташувалися ОТП Банк – 3,02 млрд грн (-22,6%), Укрсиббанк – 2,96 млрд грн (-27,9%), Сітібанк – 2,80 млрд грн (-12,0%) та державний Укргазбанк – 2,44 млрд грн (-37,5%).

За підсумками трьох кварталів 2026 року збитковими були 12 із 59 банків.

Трійка банків із найбільшими збитками не змінилася: Банк "Альянс" отримав негативний фінансовий результат 298,09 млн грн, що у сім разів більше, ніж роком раніше, ПІН Банк – 57,99 млн грн проти 43,98 млн грн, а ПрАТ "Перехідний банк "ЮТЕ Банк", створений у межах урегулювання РВС Банку, – 54,13 млн грн.

Загалом за січень-вересень 2026 року чистий прибуток банків становив 79,65 млрд грн, що на 33,3%, або на 39,77 млрд грн, менше, ніж за аналогічний період минулого року.