Європейська Рада перебуває на фінальному етапі ухвалення необхідного законодавства для якнайшвидшого підписання з Україною Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (ACAA, т. зв. "промислового безвізу"), повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов.

"Ми також працюємо над угодою ACAA, яка стосується визнання технічних стандартів. І буквально вчора ми отримали дуже обнадійливі новини, що Європейська Рада ось-ось завершить процес ухвалення необхідного законодавства для підписання цієї угоди з Україною найближчим часом", - сказав Ченцов на заході Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) Global Outlook у Києві у вівторок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, підписання угоди відкриє додаткові можливості для роботи українського бізнесу в ЄС та розвитку української продукції на європейському ринку.

Ченцов наголосив, що цьогорічний звіт Єврокомісії щодо розширення містить важливу новацію: держави-члени ЄС працюватимуть над поглибленням економічних і торговельних відносин із країнами-кандидатами вже на поточному етапі, не чекаючи завершення всього переговорного процесу. Окрім ACAA, практичним прикладом такої інтеграції у внутрішній ринок ЄС є приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), для чого Верховна Рада минулого тижня ухвалила в першому читанні необхідний законопроєкт.

Водночас віцепремʼєр-міністр з питань євроінтеграції вказав на необхідність вирішення наявних торговельних бар’єрів, зокрема щодо захисних заходів для сталі та механізму прикордонного вуглецевого коригування (CBAM), оскільки взаємоінтеграція українського та європейського виробництв робить такі обмеження болісними для бізнесу обох сторін.

"Ми хочемо не лише отримати позитивну оцінку від Єврокомісії щодо кластера 1, а й розпочати закриття відповідних переговорних глав, де ми демонструємо хороший прогрес. Єврокомісія згадала кілька з них, але цей перелік не викарбуваний у камені. Якщо ми здатні зробити більше, ми можемо зробити більше і докладемо всіх зусиль", - зазначив Ченцов, додавши, що уряд і парламент останніми місяцями прискорили темп ухвалення євроінтеграційних рішень.

Коментуючи вплив майбутніх виборів у країнах-членах ЄС у 2027 році на євроінтеграцію України, дипломат закликав зосередитися на виконанні домашнього завдання щодо реформ. За його словами, після виконання всіх технічних критеріїв розпочнеться політичний етап - підготовка договору про вступ та його ратифікація парламентами.

Як повідомлялося, укладенню Угоди ACAA передувало ухвалення профільних законів. Зокрема, у квітні президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційні закони №4831-ІХ про запровадження європейських принципів перевірки продукції та посилення відповідальності за відповідність технічним регламентам. Він наближає до європейських норм українське законодавство у сфері акредитації органів з оцінки відповідності та технічного регулювання. Законопроєктом запроваджується взаємне визнання акредитації, проведеної в Україні та ЄС. Україна визнаватиме результати акредитації, проведені органами країн ЄС, якщо вони успішно пройшли взаємне оцінювання. Якщо український виробник використовує стандарти країн ЄС, які ідентичні європейським гармонізованим стандартам, його продукція вважатиметься такою, що відповідає вимогам.

Документ також підвищує відповідальність бізнесу за достовірність інформації про товари, встановлюються правила взаємодії з Єврокомісією та органами влади країн ЄС у межах Угоди АСАА, передбачене збалансоване представництво всіх стейкхолдерів у Нацоргані акредитації та визначаються умови для проведення транскордонної акредитації.