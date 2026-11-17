Агрохолдинг KSG Agro вчасно та у повному обсязі погасив корпоративні облігації серії "B" на суму $1,5 млн за рахунок власної валютної виручки та планує нові випуски у доларах США та, вперше для групи, у євро зі строками обігу 12, 18 та 24 місяці, повідомила пресслужба KSG Agro.

"Ми бачимо стабільний попит на надійні інструменти інвестування в реальний сектор української економіки. Тому у 2027 році розширимо лінійку боргових інструментів: випуски не лише в доларах, а й у євро, з різними строками обігу", – наводяться у релізі слова голови ради директорів KSG Agro Сергія Касьянова.

Зазначається, що андеррайтером погашеного випуску та планованих випусків є Таскомбанк.

Агрохолдинг нагадав, що емітентом трирічних облігацій є ТОВ "КСГ "Дніпро", яке відповідає в KSG Agro за розвиток рослинницького напряму. Приватний випуск номінальною вартістю $1,5 млн був зареєстрований НКЦПФР у серпні 2023 року та розміщений серед інвесторів у листопаді 2023 року під 7% річних.

У 2025 році власники облігацій серій "A" та "B" мали змогу повернути вкладені кошти за рахунок оферти, але натомість ухвалили рішення продовжити фінансування KSG Agro ще на півтора року – загалом на $3 млн.

Агрохолдинг зауважив, що отримане фінансування дозволило йому впроваджувати інноваційні технології виробництва та розвивати тваринництво, завдяки чому за 2025 рік операційний прибуток KSG Agro зріс більш ніж удвічі – до $6,4 млн., EBITDA – на 74%, до $7,5 млн. У першому півріччі 2026 року операційний прибуток збільшився у 3,2 рази – до $2,49 млн., а EBITDA – у 2,6 рази, до $2,75 млн.

Залучені у 2027 році від розміщення облігацій кошти, згідно релізу, буде спрямовано на подальшу модернізацію техніки, оновлення маточного стада, та зміцнення енергонезалежністі господрств.

Наразі в обігу залишаються облігації КСГ "Дніпро" серій "A" та "C" загальним обсягом $3 млн. Умови цих випусків також передбачають можливість оферти за рішенням власників.

KSG Agro – вертикально інтегрований агрохолдинг, заснований на початку 2000-х років. Основні напрями діяльності – свинарство, рослинництво (вирощування зернових та олійних культур) і виробництво відновлюваної біоенергії. Земельний банк – близько 21 тис. га.

KSG Agro входить до п’ятірки найбільших виробників свинини в Україні. Основний виробничий комплекс утримує одночасно близько 65 тис. тварин. Маточне поголів’я – близько 4,5 тис. свиноматок. У 2026 році компанія оновлює третину стада племінними свиноматками данської генетики DanBred.

Акції KSG Agro котируються на Варшавській фондовій біржі з 2011 року.