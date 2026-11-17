Корпорація "Королівський смак" (ПП "Віктор і К"), виробник соняшникової олії, майонезу, соусів, гірчиці, консервів та інших харчових продуктів, повідомила про вимушену повну зупинку виробництва у зв'язку з масштабними руйнуваннями та колосальними збитками після пожежі, спричиненої атакою Росії 16 листопада.

"На жаль, попри всі зусилля рятувальників приборкати вогонь не вдалося. Протягом ночі пожежа набула масштабів, унаслідок яких було знищено продукцію, виробничі потужності та приміщення виробництва", – йдеться в інформації директора зі зв'язків із громадськістю та комунікації Геннадія Тертичного у Facebook.

Він додав, що попри всі безпекові заходи є загиблий.

"На сьогодні можливість відновлення роботи відсутня", – підсумував Тертичний, який того тижня інформував про рішення компанії тимчасово зупинити виробництво та закупівлю олійних культур через проблеми з електропостачанням і воєнні загрози.

Минулого тижня із посиланням на джерело у Головному управлінні розвідки Міноборони України агентство "Інтерфакс-Україна" повідомило, що російські окупанти готують удари по об'єктах харчової промисловості. За словами співрозмовника агентства, росіяни планують атакувати об'єкти зберігання та переробки сільськогосподарських культур, зокрема, елеваторну та складську інфраструктуру, об'єкти виробництва соняшникової та інших рослинних олій, а також молоко- та маслозаводи, м'ясокомбінати, птахофабрики та інші підприємства харчпрому.

ТОВ "Ніжинський жиркомбінат" (НЖК) 10 листопада зазнало серії ударів російських безпілотників, якими було завдано значної шкоди майну та виробничій інфраструктурі підприємства. Внаслідок атаки підприємство було зупинено.

Згодом, 13 листопада, ворог наніс удар безпілотником по ТОВ "Бандурський олійноекстракційний завод" (агрохолдинг "Кернел") у Миколаївській області, що призвело до витоку соняшникової олії та забрудненню понад 3,5 тис. кв. м земель.

Цього тижня, 16 листопада, удару зазнав завод "Олейна" компанії Bunge у Дніпрі.

На цьому тлі найбільший український виробник та експортер соняшникової олії агрохолдинг "Кернел" 12 листопада також ухвалив рішення про повну технологічну зупинку всіх своїх олійноекстракційних заводів через масовані російські удари по підприємствах харчової промисловості, а також про призупинення закупівлі насіння.

Ще один крупний учасник ринку – "Дельта Вілмар Україна" – також з 12 листопада повністю призупинив роботу всіх виробничих потужностей в Одеській області для захисту персоналу через складну безпекову ситуацію та постійні аварійні відключення електроенергії.

Услід за ними ТОВ "Потоки" (Одеса) з 13 листопада 2026 року також тимчасово призупинило закупівлю та переробку насіння соняшнику. Заявлена причина – перебої в електропостачанні, складна безпекова ситуація та необхідність проведення відновлювальних робіт після попередніх обстрілів.

Згідно з даними ресурсу YouControl, виторг ПП "Віктор і К" за січень-вересень цього року виріс на 48,7% – до 8 млрд 743,4 млн грн, але чистий прибуток скоротився в 2,1 раза – до 201,8 млн грн.