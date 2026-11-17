Тимчасове призупинення роботи частини олійно-екстракційних заводів (ОЕЗ) викликано безпековими ризиками, але внутрішній ринок надійно забезпечено пропозицією, експорт зберігається в прогнозованих обсягах, заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"Внутрішній ринок України повністю забезпечено олією, а наявних в Україні потужностей достатньо для переробки всього врожаю. Тому підстав для занепокоєння щодо забезпечення внутрішнього ринку немає", – наводяться слова Висоцького у релізі Мінагрополітики у вівторок.

За його словами, йдеться про тимчасове призупинення роботи частини підприємств із міркувань безпеки на період відновлення після ворожих атак, а після стабілізації ситуації та завершення необхідних відновлювальних робіт вони повертатимуться до роботи.

Міністр повідомив, що наразі експорт української олії продовжується у прогнозованих обсягах: з 1 по 15 листопада Україна експортувала 230 тис. тонн олії.

Як зазначив Висоцький, Мінагрополітики тримає на постійному контролі ситуацію в олійно-жировій галузі на тлі російських атак по підприємствах харчової промисловості, але більш ґрунтовну оцінку можливих втрат і наслідків для галузі можна буде зробити після аналізу ситуації впродовж місяця.

Як раніше повідомляв міністр, у вересні Україні вдалося експортувати 444 тис. тонн олійних, за перші 13 днів жовтня – 184 тис. тонн.

За даними Українського клубу аграрного бізнесу, у жовтні експорт олійних культур збільшився на 16,3% – до 574,9 тис. тонн.