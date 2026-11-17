Підготовка технічного рішення для реалізації закону №4903-IX про оподаткування доходів та автоматичну сплату податку на додану вартість (ПДВ) на цифрових платформах триває за графіком, що дає змогу впровадити систему до 1 липня 2027 року, повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Технічне рішення, воно, напевно, більш складне. Закон прийнято, але ми активно працюємо. Поки що не потрібна допомога (від бізнесу та асоціацій – ІФ-У). Якщо потрібно, ми звернемось. Знаю, що ви активно лобіювали цей закон. Ви розумієте, що важливо зберегти бізнес в Україні, а не склади в Польщі", – сказав Марченко на форумі "Діалог влади, громадянського суспільства та бізнесу" у Києві у вівторок, відповідаючи на запитання щодо рівня координації між Державною податковою службою (ДПС), Державною митною службою (ДМС) та Мінфіном, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, робота над системою, яка передбачає автоматичну сплату ПДВ безпосередньо на цифрових платформах, йде за планом.

"Поки що ми рухаємося за графіком. Це система, коли у нас ПДВ буде здійснюватись сплата автоматично на платформах. Вона рухається, і я думаю, що до 1 липня (2027 року- ІФ-У) ми маємо всі шанси все запровадити", – зазначив глава Мінфіну.

Як повідомлялося, 22 жовтня 2026 року президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Радою 9 червня закон №4903-IX (законопроєкт №15111-д) щодо імплементації міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та їх оподаткування. Ухвалення документа є структурним маяком програми розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду (МВФ) та умовою для отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в межах Ukraine Support Loan (USL).

Наприкінці жовтня ДПС підписала декларацію про приєднання до багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (DPI MCAA). Закон імплементує європейський стандарт DAC7 та зобов'язує операторів цифрових платформ (маркетплейсів, сервісів таксі, оренди нерухомості тощо) ставати на облік у ДПС, ідентифікувати користувачів і щороку подавати звіт про їхні доходи. Для фізичних осіб документ запроваджує спеціальний пільговий режим оподаткування за ставкою 10% (замість стандартних 23%) за умови відсутності найманих працівників, торгівлі підакцизними товарами та дотримання річного ліміту доходів у 834 мінімальні зарплати (7,2 млн грн), а для продажу вживаних особистих речей передбачено неоподатковуваний поріг до EUR2000 на рік. Крім того, з 1 січня 2027 року в межах цього закону запроваджуються нові правила онлайн-торгівлі алкоголем і тютюном з обов'язковою реєстрацією вебресурсів у реєстрі ДПС та подвійною перевіркою віку покупця.