Аграрії станом на 17 листопада намолотили 50,14 млн тонн зернових та зернобобових з 9,56 млн га, що становить 82,4% площ, засіяних цими культурами, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства у вівторок на сайті.
Торік на 21 листопада було намолочено 50,93 млн тонн зернових з 10,23 млн га, що становило 88% площ, засіяних цими культурами, а двома тижнями раніше – 43,63 млн тонн з 9,30 млн га.
З урахуванням середнього показника цьогорічний врожай зернових наразі більший приблизно на 2,6% за рахунок кращої врожайності ранніх зернових.
Згідно із даними Мінагрополітики, за останній тиждень валовий збір кукурудзи зріс з 13,19 млн тонн до 16,29 млн тонн: аграрії обмолотили 2,57 млн га, або 56,2% прогнозованих площ. Середня врожайність становить 63,4 ц/га проти 66,8 ц/га торік.
Щодо олійних, то їх на 17 листопада зібрано 18,15 млн тонн, що приблизно на 7,7% більше, аніж на таку саму дату торік. У тому числі соняшника цього року намолочено 10,92 млн тонн з площі 4,93 млн га, що становить 94,1% прогнозованих площ. Середня врожайність – 22,2 ц/га порівняно із 18,8 ц/га торік.
Сою зібрано з 1,53 млн га, або 95,2% прогнозованих площ. Намолочено 3,33 млн тонн за врожайності 21,8 ц/га проти 23,7 ц/га торік.
В той же час збір цукрових буряків цього року досі суттєво відстає від минулорічного: викопано 7,46 млн тонн коренеплодів із площі 145,5 тис. га, що становить 85,2% прогнозованої площі. Середня врожайність – 512,5 ц/га порівняно із 533,9 ц/га торік, коли станом на 21 листопада було зібрано вже 9,96 млн тонн зі 186,6 тис. га.
Як йдеться у релізі, завершується збирання круп'яних культур: гречку обмолочено на 97,8% прогнозованих площ, врожай 61,0 тис. тонн; просо зібрано з 94,9% площ, валовий збір – 89,9 тис. тонн. Минулого року проса, навпаки, було зібрано 62,1 тис. тонн, а гречки – 82,4 тис. тонн.
Мінагрополітики додало, що завершено збирання пшениці, ячменю, гороху та ріпаку.
Врожай пшениці становив 26,26 млн тонн із площі 5,12 млн га, середня врожайність – 51,3 ц/га проти 45,2 ц/га торік.
Ячменю зібрано 6,60 млн тонн із площі 1,48 млн га, середня врожайність – 44,5 ц/га порівняно із 39,8 ц/га минулого року.
Врожай гороху досяг 0,83 млн тонн із площі 0,30 млн га, середня врожайність – 27,6 ц/га проти 24,4 ц/га торік
Ріпаку (озимого та ярого) зібрано 3,91 млн тонн із площі 1,33 млн га, середня врожайність – 29,4 ц/га порівняно із 26,3 ц/га торік.
Врожай станом на 17/11/2026 порівняно з врожаєм станом на 21/11/2025
|2025
|2026
|Зміна, %
|площа, тис. га
|врожай, тис. тонн
|ц/га
|площа, тис. га
|врожай, тис. тонн
|ц/га
|площа
|врожай
|врожайність
|пшениця
|5051,6
|22960,2
|45,5
|5120,5
|26259,7
|51,3
|1,4
|14,4
|12,8
|ячмінь
|1360,9
|5419,1
|39,8
|1483,1
|6599,2
|44,5
|9,0
|21,8
|11,7
|горох
|275,1
|672,5
|24,4
|302,2
|834,1
|27,6
|9,9
|24,0
|12,9
|кукурудза
|3118,4
|20836
|66,8
|2570,2
|16291,5
|63,4
|-17,6
|-21,8
|-5,1
|просо
|н.д.
|62,1
|н.д.
|38,8
|89,9
|23,2
|н.д.
|44,8
|н.д.
|гречка
|н.д.
|82,4
|н.д.
|47,5
|61
|12,8
|н.д.
|-26,0
|н.д.
|інші
|н.д.
|896,5
|н.д.
|н.д.
|61
|н.д.
|н.д.
|-93,2
|н.д.
|ріпак
|1260,2
|3316,7
|26,3
|1328,9
|3905,3
|29,4
|5,5
|17,7
|11,7
|соняшник
|4794,9
|9010
|18,8
|4927,4
|10915,4
|22,2
|2,8
|21,1
|17,9
|соя
|1989
|4722,9
|23,7
|1528,5
|3331,5
|21,8
|-23,2
|-29,5
|-8,2
|буряк
|186,6
|9963,1
|533,9
|145,5
|7457,1
|512,5
|-22,0
|-25,2
|-4,0
Дані: Мінагрополітики