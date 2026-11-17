Аграрії станом на 17 листопада намолотили 50,14 млн тонн зернових та зернобобових з 9,56 млн га, що становить 82,4% площ, засіяних цими культурами, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства у вівторок на сайті.

Торік на 21 листопада було намолочено 50,93 млн тонн зернових з 10,23 млн га, що становило 88% площ, засіяних цими культурами, а двома тижнями раніше – 43,63 млн тонн з 9,30 млн га.

З урахуванням середнього показника цьогорічний врожай зернових наразі більший приблизно на 2,6% за рахунок кращої врожайності ранніх зернових.

Згідно із даними Мінагрополітики, за останній тиждень валовий збір кукурудзи зріс з 13,19 млн тонн до 16,29 млн тонн: аграрії обмолотили 2,57 млн га, або 56,2% прогнозованих площ. Середня врожайність становить 63,4 ц/га проти 66,8 ц/га торік.

Щодо олійних, то їх на 17 листопада зібрано 18,15 млн тонн, що приблизно на 7,7% більше, аніж на таку саму дату торік. У тому числі соняшника цього року намолочено 10,92 млн тонн з площі 4,93 млн га, що становить 94,1% прогнозованих площ. Середня врожайність – 22,2 ц/га порівняно із 18,8 ц/га торік.

Сою зібрано з 1,53 млн га, або 95,2% прогнозованих площ. Намолочено 3,33 млн тонн за врожайності 21,8 ц/га проти 23,7 ц/га торік.

В той же час збір цукрових буряків цього року досі суттєво відстає від минулорічного: викопано 7,46 млн тонн коренеплодів із площі 145,5 тис. га, що становить 85,2% прогнозованої площі. Середня врожайність – 512,5 ц/га порівняно із 533,9 ц/га торік, коли станом на 21 листопада було зібрано вже 9,96 млн тонн зі 186,6 тис. га.

Як йдеться у релізі, завершується збирання круп'яних культур: гречку обмолочено на 97,8% прогнозованих площ, врожай 61,0 тис. тонн; просо зібрано з 94,9% площ, валовий збір – 89,9 тис. тонн. Минулого року проса, навпаки, було зібрано 62,1 тис. тонн, а гречки – 82,4 тис. тонн.

Мінагрополітики додало, що завершено збирання пшениці, ячменю, гороху та ріпаку.

Врожай пшениці становив 26,26 млн тонн із площі 5,12 млн га, середня врожайність – 51,3 ц/га проти 45,2 ц/га торік.

Ячменю зібрано 6,60 млн тонн із площі 1,48 млн га, середня врожайність – 44,5 ц/га порівняно із 39,8 ц/га минулого року.

Врожай гороху досяг 0,83 млн тонн із площі 0,30 млн га, середня врожайність – 27,6 ц/га проти 24,4 ц/га торік

Ріпаку (озимого та ярого) зібрано 3,91 млн тонн із площі 1,33 млн га, середня врожайність – 29,4 ц/га порівняно із 26,3 ц/га торік.



Врожай станом на 17/11/2026 порівняно з врожаєм станом на 21/11/2025

2025 2026 Зміна, % площа, тис. га врожай, тис. тонн ц/га площа, тис. га врожай, тис. тонн ц/га площа врожай врожайність пшениця 5051,6 22960,2 45,5 5120,5 26259,7 51,3 1,4 14,4 12,8 ячмінь 1360,9 5419,1 39,8 1483,1 6599,2 44,5 9,0 21,8 11,7 горох 275,1 672,5 24,4 302,2 834,1 27,6 9,9 24,0 12,9 кукурудза 3118,4 20836 66,8 2570,2 16291,5 63,4 -17,6 -21,8 -5,1 просо н.д. 62,1 н.д. 38,8 89,9 23,2 н.д. 44,8 н.д. гречка н.д. 82,4 н.д. 47,5 61 12,8 н.д. -26,0 н.д. інші н.д. 896,5 н.д. н.д. 61 н.д. н.д. -93,2 н.д. ріпак 1260,2 3316,7 26,3 1328,9 3905,3 29,4 5,5 17,7 11,7 соняшник 4794,9 9010 18,8 4927,4 10915,4 22,2 2,8 21,1 17,9 соя 1989 4722,9 23,7 1528,5 3331,5 21,8 -23,2 -29,5 -8,2 буряк 186,6 9963,1 533,9 145,5 7457,1 512,5 -22,0 -25,2 -4,0

Дані: Мінагрополітики