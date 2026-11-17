Американська компанія Robbins висловила готовність забезпечити технічний супровід для реалізації проєкту будівництва тунелю під Дніпром як додаткового транспортного сполучення між правим і лівим берегами Києва, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

"Robbins має досвід виробництва тунелепрохідницького обладнання для великих інфраструктурних проєктів. Компанія висловила готовність надати обладнання, навчати українських фахівців і забезпечити технічний супровід. Наступний крок – деталізовані пропозиції Robbins щодо необхідних досліджень, обладнання та партнерів. Вони стануть основою для конкретних технічних і фінансових розрахунків", – повідомив міністр у телеграм-каналі за результатами робочої зустрічі щодо реалізації проєкту.

За його словами, для реалізації проєкту потрібно визначити маршрут і технічні параметри тунелю, провести геологічні дослідження та підготувати техніко-економічне обґрунтування. Після цього буде можливість визначити вартість та терміни виконання робіт.

Крім того, обговорювалося питання залучення фінансування та участь українських, європейських і американських партнерів у проєктуванні й будівництві.

Як повідомлялося з посиланням на Калашника, проєкт тунелю під Дніпром у столиці може коштувати від EUR500 млн. Він зазначав, що вже є попередні обговорення з Європейським інвестиційним банком щодо залучення EUR100 млн для старту будівництва.

Раніше народний депутат Олександр Качура опублікував офіційний лист від компанії Robbins (США) та американо-канадської компанії ABROOK Inc із пропозицією українському уряду щодо тунелів під Дніпром, на прохідку тунелю завдовжки 500-3000 м озвучувались орієнтовні строки прохідницьких робіт від 3 до 12 місяців від моменту, коли всі технічні деталі вже остаточно погоджені.