Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду після збільшення кількісного складу колегії суддів до 17 призначив розгляд апеляції ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (ПГЗК, Ferrexpo Poltava Mining) на рішення судів за позовом ТОВ "Фінансова компанія "Максі Капітал Груп" про стягнення 4,7 млрд грн.

Згідно з матеріалами справи, які є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", ВС у складі колегії суддів Касаційного госпсуду 4 листопада на відкритому засіданні розглянув відповідний позов у рамках cправи № 917/65/23. Оприлюднено 9 листопада. Під ухвалою підписалися 17 суддів.

Ухвала набирає законної сили від часу її підписання та не підлягає оскарженню.

Як повідомлялось, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду збільшив кількісний склад колегії суддів з 9 до 17 для розгляду апеляції ПГЗК.

Раніше Ferrexpo повідомило про отримання інформації про те, що 14 травня 2025 року Госпсуд Полтавської області прийняв до розгляду заяву ФК "Максі Капітал Груп" щодо відкриття провадження у справі про банкрутство ПГЗК з вимогою стягнення з підприємства 4,7 млрд грн.

За документами суду, позовні вимоги було обґрунтовано тим, що ПГЗК не виконав зобов'язання за договорами поруки (наводяться – ІФ-У), згідно з якими поручився перед кредитором за повне виконання обов'язків АТ "Укренергозбут", ТОВ "Кременчуцький шкірзавод", АТ "Херсонський завод карданних валів", TOB "Торговий Дім "Вагонзавод" та TOB "Етьєн Вест" за рядом кредитних договорів. Позивач підтвердив наявність права на звернення з вимогою до ПГЗК договором про відступлення права вимоги від 6 листопада 2020 року.

Уточнювалося, що Госпсуд Полтавської області ухвалою від 9 серпня 2023 року стягнув з ПГЗК на користь "Максі Капітал Груп" 4 млрд 727,597 млн грн заборгованості та 939,4 тис. грн витрат зі сплати судового збору. Східний апеляційний госпсуд ухвалою від 26 січня 2024 року змінив мотивувальну частину рішення місцевого госпсуду, в решті рішення залишив без змін. Після цього рішення ПГЗК подав апеляцію до Верховного Суду.

Раніше Ferrexpo у пресрелізі зі свого боку констатувало, що 30 січня 2024 року компанія подала апеляційну скаргу до ВС України, а 1 квітня 2024 року Верховний Суд призупинив можливе виконання рішення Апеляційного суду України. Таким чином, "Максі Кепітал Груп" не могла ініціювати виконавчі процедури до остаточного рішення Верховного Суду або до скасування його наказу суду про призупинення, йшлося у пресрелізі Ferrexpo.

Незважаючи на те, що керівництво групи вважає цю претензію необґрунтованою, вона зафіксувала повне забезпечення в сумі 4,727 млрд грн (приблизно $112,5 млн станом на 31 грудня 2024 року) у фінансовій звітності за 2023 фінансовий рік. Це забезпечення збережено у фінансовій звітності за 2024 фінансовий рік.

Ferrеxpo належить 100%-а частка ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9% – ТОВ "Біланівський ГЗК" і 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".