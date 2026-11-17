Уряд України, Світовий банк, Європейська комісія та Організація Об'єднаних Націй (ООН) розпочали роботу над документом щодо Шостої швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA6), який охопить період з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2026 року, йдеться у повідомленні Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Згідно з релізом відомства, під час зустрічі заступник міністра Євген Дубогриз представив очікувані інвестиційні пріоритети з відновлення на прийдешній 2027 рік.

Крім того, на kick-off-зустрічі виступив міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталій Безгін.

"Чітке визначення та узгодження інвестиційних пріоритетів є нашим ключовим завданням на 2027 рік. Ми фокусуємося на системній модернізації, підвищенні стійкості та глибокій інтеграції української інфраструктури в європейський простір задля сталого відновлення економіки", – цитує пресслужба заступника міністра.

Згідно з даними Мінінфраструктури, загальні втрати локомотивів АТ "Укрзалізниця" з 2022 року сягли 623 од., з яких 407 од. – у 2026 році. Крім того, зафіксовано пошкодження або знищенння 1,2 тис. об'єктів портової структури та 297 суден.

Як повідомляється, внаслідок ворожих атак перевалка в портах Великої Одеси в окремі періоди падала більш ніж у 15 разів, що загрожує не лише транспортному сектору, а й агропромисловості, металургії та всій економіці країни.

У телеграм-каналі Мінінфраструктури додало, що серед ключових інвестиційних пріоритетів на 2027 рік – захист критичної інфраструктури, розвиток та модернізація логістичних шляхів, а також залучення приватного капіталу через механізми публічно-приватного партнерства.

"RDNA6 має на меті не лише зафіксувати актуальні масштаби руйнувань і потреб України, а й допомогти визначити, які проєкти потребують державного та міжнародного фінансування, а де можливе залучення приватних інвестицій", – йдеться у повідомленні.

Окремо нагадується, що, за даними RDNA5, прямі збитки транспортного сектору України становлять $40,3 млрд, економічні втрати – $58,9 млрд.

У звіті тоді наголошувалося, що транспорт залишається другим за масштабом збитків сектором після житлового.