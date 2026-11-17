Держава готова підтримувати розвиток виробництва продукції аграрної переробки окремими програмами, кредитами на виробничі лінії та податковими стимулами, повідомив президент України Володимир Зеленський у телеграм-каналі у понеділок за підсумками зустрічі з представниками галузі та вручення їм державних нагород з нагоди Дня працівників сільського господарства.

"Поспілкувалися про щоденні виклики в умовах війни. Нам уже не вперше доводиться долати проблеми через блокування Росією морських шляхів експорту української агропромислової продукції, але держава робить усе можливе для розблокування маршрутів і створення додаткових логістичних можливостей", – написав Зеленський.

Президент також зазначив, що учасники зустрічі – керівники фермерських господарств і підприємств та фахівці харчової промисловості з різних регіонів – обговорили бронювання працівників аграрних підприємств, фінансову підтримку малих фермерських господарств на наступний рік і кредитування для підготовки до весняно-польових робіт та посівної.

Крім того, глава держави подякував аграріям за роботу, стійкість в умовах війни, створення робочих місць, впровадження нових технологій та постійну допомогу українським військовим.