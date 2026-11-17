Експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) та влада України досягли значного прогресу в обговоренні заходів політики в рамках другого та третього переглядів програми механізму розширеного фінансування EFF, дискусії продовжуються у віртуальному форматі, йдеться у повідомленні Фонду в ніч на вівторок.

"Експерти МВФ та влада України провели продуктивні обговорення в рамках другого та третього переглядів чотирирічної програми EFF обсягом $8,1 млрд. Було досягнуто значного прогресу в узгодженні заходів політики, необхідних для підписання угоди на рівні персоналу (staff-level agreement, SLA)", – зазначається в релізі за результатом місії Фонду, яка працювала у гібридному форматі у Львові та Варшаві минулого тижня.

Наголошується, що експерти Фонду та представники влади також взаємодіють із міжнародними партнерами задля отримання гарантій фінансування підтримки України та покриття додаткових фінансових потреб, що виникають через очікуване продовження війни. За оцінками експертів МВФ, залишковий дефіцит фінансування становитиме $32-34 млрд у 2027 році та $17 млрд у 2028 році.

Фонд зауважив, що показники виконання програми EFF покращилися порівняно з періодом першого перегляду.

"Цю динаміку реформ необхідно підтримувати й надалі, щоб забезпечити надходження запланованого фінансування, мобілізувати додаткові доходи та залучити підтримку донорів для отримання гарантій фінансування", – закликав МВФ та констатував виконання всіх кількісних критеріїв ефективності (QPC), встановлених на кінець вересня.

Фонд також визнав прогрес у впровадженні структурних реформ: із шести структурних маяків, передбачених до кінця жовтня, два було виконано, ще два – виконано із запізненням, а щодо решти двох – досягнуто певного прогресу.