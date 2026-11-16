Рада схвалила спецмеханізм відшкодування ПДВ підприємствам із підсанкційними власниками як от ПГЗК – депутат

Закон щодо чергового підняття ставки податку на прибуток банків на 2027 рік з 25% до 50%, який Верховна Рада прийняла минулого тижня, також містить норму, що дозволить підприємствам із санкційним елементом отримувати бюджетне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) за спеціальним механізмом, повідомив депутат Олексій Мовчан у Facebook.

"Тобто ми знайшли механізм, за якого санкції продовжують діяти, а підприємства отримують фінансовий ресурс для роботи", – написав він.

На думку Мовчана, таке законодавче рішення, запропоноване комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики та економічним комітетом дозволить розблокувати відшкодування ПДВ для компаній з підсанкційними власниками, зокрема – ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (ПГЗК, Горішні Плавні Полтавської обл.), підконтрольний гірничорудній компанії Ferrexpo, в який підсанкційному Костянтину жеваго належить 45,3%.

Депутат пояснив, що кошти від бюджетного відшкодування ПДВ зараховуватимуться на спеціальні рахунки підприємств у Державному казначействі. Використовувати їх можна буде виключно для сплати податків та зборів; сплати єдиного соціального внеску; виплати заробітної плати працівникам, крім підсанкційних осіб; придбання або відновлення виробничих засобів, знищених чи пошкоджених унаслідок війни.

Також підприємства зможуть спрямовувати відповідні суми на погашення податкового боргу з ПДВ або переносити їх до податкового кредиту наступного звітного періоду.

Мовчан уточнив, що закон передано на підпис президенту України. Відповідні зміни запрацюють наступного дня після його офіційного оприлюднення.

На початку вересня цього року Ferrexpo, повідомляло, що заборгованість із відшкодування ПДВ, яке було призупинене у березні 2025 року, досягла $88 млн.

Також про проблему із відшкодуванням ПДВ через наявність у переліеку міноритарних акціонерів особи, чиї анкетні дані збіглися з даними особи із санкційного переліку, повідомляла копальня ПрАТ "Суха Балка". Станом на вересень 2026 року мова йшла про 357,9 млн грн.