Агрохолдинг ІМК за 9 міс.-2026 отримав чистий збиток $1,8 млн

Агрохолдинг ІМК за підсумками дев'яти місяців 2026 року отримав $11,76 млн чистого збитку, тоді як аналогічний період 2025 року він завершив із чистим прибутком $67,52 млн, йдеться у звіті компанії на Варшавській фондовій біржі.

"Зниження нормалізованого показника EBITDA та чистого прибутку за 9 місяців 2026 року було зумовлено зниженням цін на сільськогосподарську продукцію в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – на відміну від різкого зростання цін за 9 місяців 2025 року – а також зростанням логістичних витрат і знеціненням гривні", – зазначається у документі.

Згідно з ним, прибуток EBITDA впав у 7,9 рази – до $11,09 млн.

Консолідована виручка компанії у січні-вересні 2026 року скоротилася на 15,2% – до $11,09 млн. Найбільшу її частку становила продаж кукурудзи, яка зросла на 13% – до $93,08 млн, а у загальному обсяг продажу – до з 69,6% до 92,6%, тоді як продаж насіння соняшника зменшилася у 2,5 рази – до $5,69 млн, а пшениці була близька до нуля проти $21,63 млн торік.

Зазначається, що валова рентабельність впала майже вп'ятеро – з $93,17 млн у січні-вересні-2025 до $19,59 млн у січні-вересні-2026, а замість операційного прибутку $72,97 млн торік був отриманий операційний збиток $3,94 млн.

ІМК додала, що за 9 місяців українська гривня знецінилася відносно долара США на 5,5%, тоді як за 9 місяців минулого року – лише на 1,7%, тож компанія визнала чистий збиток від курсових різниць $2,24 млн.

Чистий приплив грошових коштів від операційної діяльності зменшився до $6,9 млн з $31,9 млн у січні-вересні-2025 насамперед через зниження цін на сільськогосподарську продукцію та зростання операційних витрат.

Чистий відтік грошових коштів ІМК від інвестиційної діяльності, відповідно до звіту, зменшився до $8,4 млн за 9 місяців 2026 року з $10,8 млн за 9 місяців 2025 року, що відповідає програмі капітальних вкладень групи.

І хоча чистий відтік від фінансової діяльності скоротився до $18,55 млн з $38,76 млн завдяки отриманим запозиченням, в цілому чистий відтік готівки та її еквівалентів збільшився до $19,98 млн з $17,67 млн, зазначається у звіті.

Агрохолдинг "ІМК" – інтегрована група компаній, що працює в Сумській, Полтавській та Чернігівській областях (північ і центр України) у сегментах рослинництво, елеватори та склади. Земельний банк – 115 тис. га, потужності зберігання – 554 тис. тонн, виробництво зернових та олійних у 2025 році – 838 тис. тонн.

Агрохолдинг ІМК за підсумками першого півріччя 2026 року отримав $34,28 млн чистого прибутку, що на 33% нижче показника першого півріччя 2025 року. Тоді причиною погіршення фінрезультату також було названо зниження цін на кукурудзу та соняшник у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – на противагу різкому зростанню цін у першому півріччі 2025 року, а також зростанням логістичних витрат і знецінення гривні. Прибуток EBITDA за результатами першого півріччя скоротився на 22% – до $50,23 млн, а консолідована виручка компанії зросла на 6% – до $88,88 млн.

Чистий прибуток ІМК у 2025 році зріс на 24% – до $67,5 млн, а консолідований виторг скоротився на 10% – до $190,5 млн.