Російський дрон пошкодив "доньку" американської CANPACK під Києвом

Атака російського дрона 15 листопада пошкодила виробничий майданчик найбільшого виробника алюмінієвих банок для напоїв в Україні CANPACK Ukraine (ТОВ "Кенпак Україна") – "доньки" американської CANPACK Group, йдеться у повідомлені компанії у понеділок.

"У результаті влучання виникла пожежа та зазнали пошкоджень виробничі приміщення… Завдяки завчасно впровадженим на підприємстві заходам безпеки всіх працівників вдалося вчасно евакуювати до укриття, ніхто з них не постраждав", – зазначається у релізі.

Згідно з ним, пожежу ліквідували рятувальники, наразі компанія оцінює завдані підприємству збитки.

"Наразі ми оцінюємо масштаби пошкоджень і докладемо всіх зусиль, щоб відновити роботу підприємства, щойно це стане можливим і безпечним", – наводяться у повідомленні слова генерального директора CANPACK Ukraine Юрія Юрова.

Компанія інформуватиме про подальший розвиток ситуації та результати оцінки пошкоджень у міру появи нової інформації.

CANPACK працює у Вишгороді з 2003 року, виробничі потужності заводу дають змогу випускати понад 1,1 млрд алюмінієвих банок для напоїв щороку.

На сайті компанії зазначається, що в Україні група також представлена ТОВ "Кенпак Яворів", який є єдиним в країні виробником кроненкорків – металевих кришечок для закупорювання скляної пляшки з пивом, слабоалкогольними та безалкогольними напоями. Виробництво у Яворові працює з 1995 року.

Загалом в CANPACK Group працює близько 8500 працівників по всьому світу, вона має 26 виробничих підприємств у 16 країнах світу, йдеться на сайті української дочірньої компанії.

Згідно з даними ресурсу YouControl, виручка "Кенпак Україна" за 9 місяців цього року зросла на 11,5% порівняно із аналогічним періодом минулого року – до 5 млрд 820,8 млн грн, а чистий прибуток скоротився на 5,1% – до 931,4 млн грн.