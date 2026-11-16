Кабмін погодив кандидатуру заступника голови ФДМУ Коваленка на посаду представника держави в НР "Центренерго"

Кабінет міністрів України погодив кандидатуру заступника голови Фонду державного майна України (ФДМУ) Віталія Коваленка на посаду члена наглядової ради-представника держави в ПАТ "Центренерго".

"Погодити кандидатуру Коваленка Віталія Валентиновича на посаду члена наглядової ради ПАТ "Центренерго" як представника держави", – йдеться в розпорядженні уряду від 11 листопада №1192-р, розміщеному на Урядовому порталі.

Згідно з інформацією на сайті ФДМУ, Коваленко призначений на посаду заступника голови цього відомства з 28 квітня 2026 року.

Як повідомлялося, кількома днями раніше ексчлен Рахункової палати Єлизавета Пушко-Цибуляк, звільнена з посади Верховною Радою 9 листопада, повідомила про те, що приступила до виконання повноважень члена наглядових рад – незалежного директора ПАТ "Центренерго" та АТ "Одеський припортовий завод".