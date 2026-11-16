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Економіка

У Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі суттєво обмежили електропостачання після російських ударів – Укренерго

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У Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі суттєво обмежили електропостачання після російських ударів – Укренерго

Росія вже більше місяця поспіль систематично атакує українську енергетичну інфраструктуру, намагаючись залишити без електроенергії цілі міста та регіони. Внаслідок цього виникли масштабні знеструмлення, повідомляє Укренерго.

"Внаслідок ворожих ударів зараз є масштабні знеструмлення на сході України. Особливо складна ситуація – у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі. Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури електропостачання міста суттєво обмежене", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків атак. Першочергове завдання – відновити електропостачання об'єктів критичної інфраструктури: лікарень, систем водо- та теплопостачання, а також інших важливих соціальних об'єктів.

"Усі відповідальні служби працюють у постійній координації, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та поступово повертати електроенергію споживачам. Ситуація залишається складною. Відновлювальні роботи тривають безперервно", – наголосили в компанії.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#енергетика #атаки
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