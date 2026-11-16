"Енергоатом" продовжить залучати технології ШІ французької Metroscope SAS для компексного аналізу стану енергоблоків

Члени правління АТ "НАЕК "Енергоатом" провели робочу зустріч зі спеціальною представницею Франції з питань допомоги та відновлення України Матильдою Лаку-Лабарт під час конференції ReBuild Ukraine Construction & Energy у Варшаві.

"Учасники обговорили стратегічну підтримку українського енергетичного сектору з боку Франції, залучення французьких технологічних компаній і фінансових інструментів до спільних проєктів", – повідомили в НАЕК у понеділок.

Також "Енергоатом" провів перемовини з французькою компанією Metroscope SAS.

"Її технологія забезпечує комплексний аналіз стану ядерного об'єкта за допомогою штучного інтелекту. Це дозволяє операторам приймати своєчасні рішення щодо технічного обслуговування, підвищуючи ефективність роботи енергетичної інфраструктури у довгостроковій перспективі", – зазначили в компанії.

Наразі розробка Metroscope SAS уже успішно працює на українських АЕС.