Зазнало пошкоджень виробництво вікон компанії "Екіпаж" у Харківській області

Внаслідок атаки ворожих шахедів минулої суботи зазнало пошкоджень одне з виробництв вікон ПП "Екіпаж" у місті Златопіль Харківської області, повідомила компанія у фейсбук.

"Пошкодження дуже серйозні, але головне – ніхто з наших людей не постраждав. Ми вже ухвалили наступне рішення – відновлюємо завод тут, у місті Златополь. У найкоротшому терміні - два, максимум три місяці", - повідомив СЕО та співвласник компанії Сергій Теплицький.

Він зазначив, що, усі замовлення, які планувалися на постраждалому заводі, перенесено на інші майданчики компанії, у Західній та Центральній Україні. Щодо відвантажень, то заплановані на понеділок будуть виконані за графіком, інші замовлення, які планувалися на Златопольському заводі, переносять орієнтовно на три доби, для інших локацій терміни терміни не змінюються.

"Наш відділ продажу зателефонує кожному клієнту, чиї замовлення виготовлялися у Златополі, і назве орієнтовну дату доставки по кожному замовленню", - пообіцяв він.

Він також звернувся до постачальників з проханням спецумов до кінця зими. "Ми віримо в наше партнерство і в людей, з якими весь цей час були пліч-о-пліч. Щотижня ми будемо інформувати вас про хід відновлення і терміни доставки по кожному регіону", - наголосив він.

ПП "Екіпаж" засновано у 2000 році, статутний капітал – 101 млн 251 тис 145 грн. входить в топ-3 найбільших виробників металопластикових та алюмінієвих вікон та дверей в Україні.

Наразі компанії належать три заводи у Златополі Харківськлї області (площею 21 тис. кв. м), Хмельницькому (42 тис. кв. м) і Броварах (9 тис. кв. м), а також окреме підприємство з виготовлення склопакетів. Загальна площа виробничих потужностей складає 72 тис. кв. м. Основною продукцією є металопластикові вікна та двері, суцільноскляні (загартоване скло, триплекс для зонування інтер'єру та великих фасадних склінь) та алюмінієві конструкції. На 21 виробничій лінії компанія здатна виготовляти до 4 тис. конструкцій в день. За підсумками 2025 року виготовлено 365 тис конструкцій, що на 4,3% більше ніж у 2024-му.

Компанія розпочала експортну діяльність у 2023 році, а вже у 2025 році обсяг експортної виручки склав близько EUR2 млн у більш ніж 20 країн, фокус експортного розвитку – країни ЄС.

За даними YouControl, за підсумками трьох кварталів 2026 року чистий дохід від реалізації продукції – 1 млрд 382 млн 560 тис. грн, що на 3% менше ніж за аналогічний період минулого року, чистий прибуток – 15 млн 677 тис грн (на 16,9% менше).

Кінцеві бенефіціари Сергій та Михайло Теплицькі.