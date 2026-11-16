Корецький: розраховуємо на оборонне фінансування у межах USL з першого тижня січня 2027р

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив з Європейським комісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом участь України в Європейській програмі оборонної промисловості (EDIP) та використання коштів Ukraine Support Loan (USL) для розвитку українського оборонного виробництва.

"Українська оборонна промисловість має значний виробничий потенціал, який ми можемо нарощувати за умови стабільного фінансування. Наше завдання – забезпечити, щоб ці можливості працювали на захист України та зміцнення безпеки Європи. Розраховуємо, що оборонне фінансування у межах USL на 2027 рік буде доступним уже з першого тижня січня. Для нас принципово важливо забезпечити безперервність оборонного виробництва та постачання", – написав Корецький в телеграм-каналі по результатам зустрічі у Брюсселі.

За його словами, сторони обговорили участь України в Європейській програмі оборонної промисловості (EDIP), використання коштів Ukraine Support Loan для розвитку українського оборонного виробництва, а також можливості SAFE для розширення спільних оборонних проєктів і закупівель з європейськими партнерами.