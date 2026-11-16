Лише 21% молодих українців вважає розвиток ШІ загрозою для кар'єри на тлі занепокоєння геополітикою та інфляцією

Частка опитаної молоді в Україні, котра вважає розвиток штучного інтелекту (ШІ) та автоматизацію завдань загрозою для їхньої кар'єри, становить 21%, водночас значно більше їх хвилюють невизначена геополітична ситуація (33%), зростання інфляції та вартості життя (32%).

Як свідчать результати дослідження OLX Jobs AI, що є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", у п'яти європейських країнах (Польща, Румунія, Україна, Франція та Німеччина) для більшості європейської молоді розвиток ШІ входить до трійки головних загроз для професійного майбутнього: у Польщі цей чинник посідає перше місце (30%), у Німеччині – друге (26%), а в Румунії (25%) та Франції (22%) – третє. Натомість в Україні загроза автоматизації через ШІ опинилася на п'ятому місці, вона поступається посиленню конкуренції на ринку праці (23%) та економічним змінам.

Загалом близько 42% молодих українців розвиток ШІ майже не турбує або зовсім не турбує, що є одним із найвищих показників серед опитаних країн. Велике занепокоєння через штучний інтелект висловило лише близько 20% українських респондентів, тоді як у Польщі цей показник сягає 37%, у Франції – 36%, у Німеччині – 31%, в Румунії – 29%. Помірне занепокоєння через ШІ відчувають 32% опитаних в Україні, 36% – у Польщі, 27% – в Румунії та по 25% – у Франції й Німеччині.

За даними опитування, готовність до трансформацій ринку праці під впливом ШІ найчастіше як помірну оцінюють молоді жителі Польщі (34%), Румунії (31%) та України (29%), тоді як у Франції (27%) та Німеччині (26%) респонденти здебільшого почуваються скоріше підготовленими. Водночас лише 14% українців вважають себе повністю підготовленими до змін, які ШІ може принести на ринок праці. Крім того, 48% опитаних в Україні та Румунії, 47% у Франції та по 42% у Німеччині й Польщі зазначили, що наразі штучний інтелект не впливає на їхні кар'єрні рішення.

У разі необхідності змінити професію через поширення ШІ респонденти з ЄС надали б перевагу роботі, яка потребує соціальних навичок і спілкування з людьми: так відповіли по 32% молодих німців та румунів, 30% французів і 24% поляків. Українці ж виявилися єдиними серед учасників дослідження, хто на перше місце поставив діяльність, що потребує технічних або цифрових компетенцій (29%), тоді як професії зі спілкуванням обрали б 24% опитаних.

"Дослідження показує, що українська молодь менше за однолітків з інших країн переймається тим, що ШІ відбере в неї роботу: поки що її більше хвилюють геополітична ситуація та зростання цін. Водночас ШІ вже змінює ринок праці, тому важливо, щоб і молоді люди, і роботодавці готувалися до цих змін заздалегідь", – прокоментувала результати дослідження керівниця напряму OLX Робота Марія Абдулліна.

У компанії також нагадали, що OLX Group інвестує у розвиток технологій штучного інтелекту з 2018 року, спрямувавши на цей напрям понад $200 млн.

Дослідження OLX Jobs AI було проведено компанією SW Research на замовлення OLX Group методом онлайн-опитування у жовтні 2026 року серед 1 510 респондентів віком 18-29 років, які проживають у містах із населенням понад 200 тис. осіб (приблизно по 300 учасників у кожній із п'яти країн). Результати презентували наприкінці жовтня в межах міжнародного заходу CLAIM.