Україна отримає майже EUR8 млрд у межах найбільшого траншу Ukraine Facility

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення, яке дозволить Україні найближчим часом отримати майже €8 млрд у межах програми Ukraine Facility – найбільший одноразовий транш за весь час дії механізму, йдеться в повідомленні на офіційному сайті Ради ЄС та Європейської ради в понеділок.

Із цієї суми близько €5 млрд надійдуть із ресурсів, наданих у межах позики на підтримку України (Ukraine Support Loan) у 2026 році.

"Ця виплата стала можливою після виконання Україною понад 20 цільових кроків, пов'язаних із реформами в ключових сферах, зокрема: судовій системі; боротьбі з корупцією та відмиванням грошей; фінансових ринках; управлінні державними активами; людському капіталі; бізнес-середовищі; децентралізації та регіональній політиці; енергетиці; агропродовольчому секторі; цифровій трансформації та охороні довкілля", – наголошується в повідомленні відомства у понеділок.

На сайті Ради ЄС та Європейської ради наголошується, що фінансування в межах Ukraine Facility призначене для підтримки макрофінансової стабільності України, її відновлення та модернізації, а також забезпечення безперервної роботи державного управління. Надання коштів залежить від виконання Плану України, який визначає пріоритети відбудови та реформ у ключових сферах відповідно до цілей європейської інтеграції.

Після здійснення дев'ятого траншу загальний обсяг коштів, отриманих Україною в межах Плану України з середини 2024 року, перевищить €40 млрд, зазначається в повідомленні.

В свою чергу, прем’єр-міністр України Сергій Корецький зазначив, що з урахуванням цих коштів Україна цього року загалом отримає 13,57 млрд євро в межах Ukraine Facility.

"Очікуємо надходження траншу найближчим часом… Це важлива підтримка для збереження фінансової стійкості України та забезпечення пріоритетних потреб держави в умовах повномасштабної війни", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Він наголосив, що важливо зберегти темп і забезпечити виконання наступних індикаторів Плану України, від яких залежить подальше фінансування в межах Ukraine Facility.

Як повідомлялося, Ukraine Facility – це створений ЄС у березні 2024 року механізм фінансової підтримки України обсягом понад €50 млрд, розрахований до 2027 року. Він передбачає надання грантів і позик на відновлення та модернізацію країни, зокрема понад €40 млрд спрямовуються на реформи й інвестиції відповідно до Плану України, виконання якого є умовою отримання регулярних траншів.