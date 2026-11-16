Обсяг сплати "податку на Google" нерезидентами за 10 міс.-2026 зріс на третину та перевищив річний результат 2025р. – ДПС

Компанії-нерезиденти, що постачають електронні послуги українським споживачам, у січні-жовтні 2026 року сплатили до бюджету податок на додану вартість (ПДВ) загальним обсягом 17,5 млрд грн, що перевищує обсяги сплати за аналогічний період минулого року на 32,5%, або 4,3 млрд грн, повідомила Державна податкова служба (ДПС).

У ДПС уточнили, що у валютному еквіваленті за 10 місяців 2026 року (станом на 1 листопада 2026 року) надходження становили EUR161,7 млн та $208,4 млн.

Як і раніше, серед найбільших платників "податку на Google" – Google, Apple, Valve, Sony, Etsy, Meta, Netflix. Проте до переліку найбільших платників додалася третя за кількістю користувачів ШІ у світі американська компанія Anthropic (чат-бот Claude), американський розробник відеоігор Epic Games та український онлайн-сервіс таксі та доставки Uklon.

Щодо кількості платників, то з серпня поточного року вона зросла з 159 до 166 (станом на 1 листопада). А загалом у 2026 році платниками ПДВ зареєструвалися 26 осіб-нерезидентів, які постачають електронні послуги українським споживачам.

"Обов'язок реєстрації платником ПДВ виникає у нерезидента, який постачає електронні послуги фізичним особам на митній території України, якщо загальна сума таких операцій за останні 12 календарних місяців перевищує еквівалент 1 млн грн. Сплата "податку на Google" забезпечує оподаткування електронних послуг, які міжнародні компанії надають українським споживачам, та сприяє створенню рівних конкурентних умов для вітчизняного й іноземного бізнесу, – нагадали у ДПС.

Як повідомлялося, 2025 року обсяг задекларованого податку на додану вартість (ПДВ) нерезидентами, які постачають електронні послуги фізичним особам на митній території України та зареєстровані платниками ПДВ, сягнув 14,4 млрд грн, тоді як 2024 року до бюджету надійшло на 29% менше – 11,2 млрд грн, що майже дорівнює сумі сплаченого податку за 7 міс.-2026р.