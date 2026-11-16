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Економіка

Varus.ua змінив керівника

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Varus.ua змінив керівника

CEO Varus.ua Олег Спірін повідомив про завершення роботи на посаді керівника платформи, його позицію займе директор по маркетингу та іноваціям Валентина Комарова.

"Сьогодні мій останній день у Varus. Дев'ять років тому я прийшов сюди з доволі скромним завданням: зробити програму лояльності, клієнтську підтримку й аналітику. Через півтора року виявилося, що без цифрової трансформації всієї компанії це не працює. Так я її й очолив", – повідомив він у Лінкедин.

За ці роки було побудовано ядро системи та запущені новаторські проєкти.

"Перший серед супермаркетів Європи запуск оплати криптою через Binance Pay. Перший в Україні даркстор. Логістика з "Нової пошти", Glovo, Bolt, iPost і власних кур'єрів. AI-агент у підтримці, який закриває близько 40% звернень без людини – і у чаті, і у голосі. Кошик, що збирається за фразою "хочу борщ". Маркетплейс і Retail Media Platform", – перерахував досягнення Спірін.

Він також акцентував увагу на стратегії, яка в 2025-му дала платформі VARUS.UA незалежність: власну команду, ІТ, маркетинг, логістику і право рухатися своїм шляхом, а не бути "онлайн-відділом" мережі.

"У третьому кварталі цього року сталося те, заради чого все це будувалося: VARUS.UA вийшов у плюс по операційному прибутку. Онлайн-продуктовий ритейл, який заробляє, – це історія, якою я пишаюся найбільше", – зазначив він.

Спірін повідомив, що платформу очолить Валентина Комарова, яка наразі є директором по маркетингу та інноваціям.

Varus – національна мережа супермаркетів, представлена на ринку продуктового ритейлу України компанією "Омега". Перший магазин було відкрито 2003 року в Дніпрі, минулого року відкрито сім нових, наразі загальна кількість – 119 супермаркетів у різних містах України. Мережа працює у декількох форматах: класичні супермаркети, магазини To Go та інтернет-магазин Varus.ua.

За даними компанії, товарообіг її мережі у 2025 році збільшився на 19,5% – до 28,8 млрд грн. Обсяг податкових платежів до бюджетів усіх рівнів становив 1,99 млрд грн, що на 13,45% більше, ніж у 2024 році.

Відповідно до даних Opendatabot, власником ТОВ "Омега" є кіпрська "Вейгант ентерпрайзіс лімітед". Кінцевими бенефіціарами вказано Валерія Кіптика і Руслана Шостака.

Над матеріалом працювали:

Редактор · економіка
#ритейлер #кадри #varus
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