Попит на електромобілі в Україні у жовтні скоротився на 52%, але зріс на 9% до вересня-2026

Український автопарк у жовтні поточного року поповнили трохи більше 5 тис. електромобілів (нових і вживаних), що на 52% менше, ніж було рік тому, повідомив "Укравтопром" у телеграм-каналі.

Водночас порівняно з вереснем цього року реєстрації електромобілів зросли майже на 9%.

Традиційно основну кількість зареєстрованих електромобілів становили легкові – 4813 од., з яких 430 од. були новими (-82%), а 4383 авто – уживаними (-44%).

Серед 222 комерційних BEV новими були тільки 13.

Найпопулярнішими новими електромобілями у вересні-2026 були BYD Sea Lion 06 EV – 87 од.; Zeekr 7X – 42 од., Volkswagen ID.Unyx – 27 од.; MG S6 EV – 24 од. та Zeekr 001 – 23 од.

Серед вживаних найчастіше вперше реєструвались Tesla Model Y – 603 од., Nissan Leaf –524 од., Tesla Model 3 – 491 од., Chevrolet Bolt – 217 од. та KIA Niro EV – 194 од.

Як повідомлялося, з літа минулого року почалося стрімке зростання попиту на електромобілі у зв'язку з планами введення з 1 січня 2026 року ПДВ при розмитненні електромобілів. Зокрема, у грудні, останньому місяці розмитнення електромобілів без ПДВ, попит на них збільшився у 8,6 раза проти грудня-2024 – до 32,8 тис. од.

Загалом автопарк України у 2025 році поповнили 110,2 тис. електромобілів – вдвічі більше, ніж попереднього року. Частка нової техніки становила 20% проти 24% у 2024 році.

З початку поточного року попит на електрокари різко скоротився, але потім почав поступово відновлюватись невеликими темпами, переважно за рахунок вживаних.

Водночас, як повідомлялось, частка електромобілів на ринку нових легкових авто у жовтні-2026 зменшилася до 8,8% порівняно з 31% у жовтні минулого року та 9,2% у вересні поточного.