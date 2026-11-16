База даних цін у будівництві запрацює з 1 січня 2027 р.

База даних ціну у складі ЄДЕССБ, яка містить на сьогодні вже 2 млн цінових записів, запрацює як аналітичний інструмент вже з 1 січня 2027 року, повідомили у пресслужбі Мінрегіону.

"Реформа ціноутворення у будівництві точно правильний крок до більшої прозорості, зменшення корупційних ризиків і систематизації закупівельних процедур під час реалізації проєктів за публічні кошти. Водночас громади мають різний рівень спроможності, тому уряд наприкінці серпня спростив частину процедур. Ми чуємо питання, які залишаються у громад, і маємо спільно визначити наступні кроки, щоб мінімізувати ризики та забезпечити повноцінну роботу Бази даних цін з 1 січня 2027 року", – зазначив міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталій Безгін під час онлайн-зустрічі з представниками майже 500 представників громад, замовників і виконавців будівельних робіт, асоціації громад.

Одним із ключових результатів реформи ціноутворення у будівництві (урядова постанова № 1512 від 19 листопада 2025 року) за рік стало створення Бази даних цін, яка містить на сьогодні 2 млн цінових записів. До 1 січня 2027 року продовжується первинне наповнення Бази інформацією зі звітів, прайс-листів виробників і постачальників та інших джерел. Вже з 1 січня 2027 року готується публікація середніх цін на будівельну продукцію. Замовники, підрядники та учасники закупівель зможуть порівнювати ціни з даними Бази.

З 1 серпня 2027 року має бути запроваджений єдиний порядок аналізу цін для всіх об'єктів незалежно від їхньої кошторисної вартості. Розподіл ресурсів за категоріями буде: 60% – ціноутворюючі, 35% – другорядні, 5% – ті, що не підлягають аналізу.

У релізі зазначається, що для повноцінної роботи Бази важливо, щоб вона відображала реальні ціни в усіх регіонах. Тому міністерство разом з громадами активніше залучатиме місцевих виробників і постачальників до внесення актуальних прайс-листів. Це допоможе замовникам обґрунтовувати вартість будівництва та порівнювати пропозиції на регіональному рівні.

Співкерівниця проєкту EU4Reconstruction (GIZ) Мар'яна Семенишин підтвердила готовність партнерів і надалі підтримувати реформу ціноутворення. Серед важливих результатів спільної роботи вона відзначила вдосконалення нормативної бази та завершення розробки Кодифікатора будівельної продукції. Він стане основою Бази даних цін, забезпечить єдину ідентифікацію матеріалів і сприятиме узгодженню українських підходів із європейськими стандартами.

Голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва повідомила, що під час перевірок договорів, укладених за новими правилами, замовники проводять аналіз цін і мають документальне підтвердження вартості будівельних матеріалів. Критичних зауважень щодо неможливості проведення такого аналізу від замовників або підрядників не надходило.

Наступний важливий етап – навчити замовників будівництва, підрядників і представників органів місцевого самоврядування працювати з Базою даних як повноцінним аналітичним інструментом. Важливо, щоб вони не лише мали доступ до цінової інформації, а й могли використовувати її для аналізу ринку, порівняння пропозицій та обґрунтування вартості будівництва.

Проєкт реалізується за підтримки EU4Reconstruction, що фінансується Європейським Союзом, співфінансується і співреалізується Данією, Німеччиною, Францією та Литвою.