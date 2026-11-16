Герхард Бьош очолив наглядову раду Сенс Банку

Наглядова рада державного Сенс Банку обрала своїм головою незалежного члена ради Герхарда Бьоша, який 10 листопада вступив на посаду члена наглядової ради після погодження його кандидатури Національним банком України (НБУ), повідомила пресслужба банку.

"Передусім маємо доукомплектувати правління досвідченими, компетентними менеджерами, які забезпечать стабільне управління та подальший розвиток банку. Їхня експертиза також необхідна для досягнення стратегічної мети банку – успішної приватизації", – зазначив Бьош.

Він також назвав серед пріоритетів нарощування капіталу через швидший розвиток роздрібного бізнесу, посилення комплаєнсу, прозорості рішень і контролю за ризиками.

Бьош із червня 2021 року до листопада 2024 року очолював державний ПриватБанк.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 31 серпня призначив Бьоша незалежним членом наглядової ради Сенс Банку. Він замінив Миколу Гладишенка, повноваження якого уряд припинив 21 серпня після появи розслідування НАБУ "Форест Гамп".

До складу наглядової ради також входять незалежні члени Пьотр Новак, Олег Містюк, Олександр Щур і Петер Новак та представник держави від президента України Віталій Зінніков.

Згідно зі статутом Сенс Банку, наглядова рада має складатися з дев'яти членів: шести незалежних та трьох представників держави. Для проведення правомочних засідань необхідна участь щонайменше шести членів ради.

Згідно з даними Нацбанку, на 1 вересня 2026 року Сенс Банк із загальними активами 162,03 млрд грн посідав дев'яте місце серед 59 банків України.