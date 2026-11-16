Уряд затвердив Дорожню карту реформ енергетичного сектору під грифом ДСК

Кабінет міністрів України розпорядженням від 10 листопада 2026 року №1181-р затвердив Дорожню карту реформи енергетичного сектору та плану заходів з її реалізації.

"Затвердити план заходів з реалізації Дорожньої карти реформи енергетичного сектору, що додається до оригіналу (для службового користування)", – зазначено, зокрема, у тексті документу, оприлюдненому на Урядовому порталі.

Згідно із розпорядженням, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади і відповідальним виконавцям необхідно забезпечити подання щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, починаючи з 1 грудня 2026 року, Міністерству енергетики інформації про стан виконання плану заходів.

Своєю чергою Міненерго повинне забезпечити подання щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, Кабінетові міністрів узагальненої інформації про стан виконання плану заходів.