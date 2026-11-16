Відбір газу з ПСГ зріс до 47 млн куб. м/доба при запасах 15,6 млрд куб. м

Станом на кінець минулого тижня відбір газу з підземних сховищ (ПСГ) поступово зріс до 47 млн куб. м/доба, тоді як середній відбір у відповідному місяці за останні три роки становив 31 млн куб. м/доба, повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець.

"Підвищений відбір пов'язаний з реекспортом групи "Нафтогаз" до 15 млн куб. м/доба", – написала вона у Facebook.

При цьому обсяги експорту приватного видобутку, за словами ексміністерки, залишаються відносно невеликими – 0,3 млн куб. м/доба в напрямку Польщі.

Водночас загальне споживання газу в Україні зросло до 70 млн куб. м/доба через старт опалювального сезону та більш активне використання газу для генерації в регіонах з дефіцитом. Загальний валовий видобуток газу тримається на стабільному рівні.

За інформацією Буславець, станом на кінець минулого тижня рівень запасів природного газу в ПСГ України становив 15,6 млрд куб. м (включно 4,6 млрд куб. м "буферного газу"), що вище за минулий рік на 18%, або на 2,4 млрд куб. м.

Водночас рівень ПСГ Європи зменшився до 76,3 млрд куб. м (з рівнем наповнення 71%), що нижче середнього за останні п'ять років на 20% та нижче рівня минулого року на 14% (на 12,6 млрд куб. м).