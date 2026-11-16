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Економіка

Обсяг валютних інтервенцій НБУ минулого тижня майже не змінився – 1,78 млрд грн

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Обсяг валютних інтервенцій НБУ минулого тижня майже не змінився – 1,78 млрд грн
Фото: Unsplash

Національний банк України (НБУ) того тижня збільшив інтервенції на міжбанківському ринку на $17,2 млн, або на 1%, – до $1 млрд 784,7 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

За даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо операцій юридичних осіб із купівлі та продажу валюти збільшилося до $239,6 млн із $228,6 млн за аналогічний період позаминулого тижня, а загалом становило $958,6 млн.

Натомість на ринку валютообмінних операцій населення середньоденне від'ємне сальдо з понеділка до четверга зменшилося до $88,5 млн із $125,9 млн тижнем раніше.

Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень із позначки 45,3206 грн/$1, на кінець тижня послабився до 45,3849 грн/$1.

При цьому на готівковому ринку курс купівлі долара майже не змінився – 45,62 грн/$1, а курс продажу зміцнився на 2 коп. – до 45,99 грн/$1.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Фінансовий сектор
Редактор · економіка
#нбу #валютні_інтервенції
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