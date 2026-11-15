Україна представила на конференції у Варшаві проєкти євроколії та модернізації водоканалів – Мінвідновлення

Українська делегація представила на міжнародній виставці-конференції ReBuild Ukraine 2026 у Варшаві пріоритетні проєкти розбудови європейської залізничної колії та модернізації водного сектору на 2027-2028 роки й обговорила з іноземними партнерами залучення інвестицій у відбудову, повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України в неділю вранці.

"Серед ключових пріоритетів у водній сфері на 2027-2028 роки – безпечна питна вода, сучасне очищення стічних вод та енергонезалежність критичної інфраструктури. На панелі "Стійкість і модернізація водоканалів: ППП та практичні рішення" приділили увагу пілотним проєктам публічно-приватного партнерства у сферах водопостачання та водовідведення у Дніпрі, Хусті й Ужгороді, а також залученню приватних інвестицій і впровадженню європейських технологічних та управлінських рішень", – ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі.

За інформацією міністерства, перший заступник міністра Сергій Деркач та представник відомства Володимир Шемаєв окреслили підходи до активного захисту транспортної інфраструктури в умовах постійних ворожих обстрілів, а також перспективи розширення залізничного сполучення з Європейським Союзом.

"Зокрема, йшлося про раннє попередження загроз, багаторівневий захист, швидке відновлення пошкоджень, модульні укриття для працівників і пасажирів та формування стратегічних запасів ремонтних комплектів. Ще однією темою стала розбудова мережі європейської колії 1435 мм. Її розвиток у напрямках Ужгорода, Львова, Ковеля та Чернівців за підтримки ЄС має посилити транспортне сполучення з європейськими країнами, збільшити обсяги торгівлі та розширити можливості для пасажирських і вантажних перевезень", – зазначили у міністерстві, додавши, що учасники дискусії розглянули збільшення пропускної спроможності прикордонних переходів і формування парку рухомого складу для євроколії.

Крім того, на полях заходу Деркач і Шемаєв провели двосторонні зустрічі з представниками урядів країн ЄС, міжнародних фінансових організацій, іноземного бізнесу та генеральним секретарем програми міжнародного транспортного коридору Європа – Кавказ – Азія (TRACECA) Жасурбеком Чорієвим щодо реалізації спільних логістичних та інфраструктурних проєктів.