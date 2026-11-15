IV Фестиваль гаражного вина "Винохід" пройшов у Києві

Цього разу він тривав лише один день — 14 листопада, і вперше розташувався у комплексі "Арт-Причал".

Простір приміщення під мостом був рівномірно заповнений ятками з напоями та їжею. Але відвідувачам тут не було тісно. На щастя, остання тривога цього дня закінчилася опівдні, майже одночасно з офіційним відкриттям фестивалю.

Свою продукцію пропонували вже відомі з минулих фестивалів винороби, були й нові. Протягом дня гостям пропонувалися конкурси на знання з царини виноробства та виноградарства, проводився аукціон на користь Збройних сил.