Stolitsa Group отримала перший транш фінансування від ЄБРР

Stolytsa Group отримала перший транш кредитного фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у межах раніше укладеного кредитного договору в $35 млн, повідомляє пресслужба девелопера.

"У Stolytsia Group розглядають цей етап співпраці з ЄБРР як важливий сигнал для всього українського ринку нерухомості. Він демонструє, що навіть в умовах війни український приватний девелопмент може залучати міжнародне інституційне фінансування за умови прозорого управління, належної фінансової дисципліни та відповідності міжнародним стандартам", – йдеться у релізі.

Залучені кошти передбачається спрямувати на завершення чергової фази житлового комплексу "Варшавський" у Києві, а також на фінансування наступних черг проєкту та підвищення енергоефективності житлових комплексів Stolytsa Group.

Проєкт отримує покриття ризику першої втрати від Європейського Союзу в межах гарантійної угоди Ukraine Investment Framework (програма "Гарантія муніципальної, інфраструктурної та промислової стійкості Plus").

Отримане фінансування дозволить Stolytsia Group посилити фінансову основу будівельних процесів, забезпечити послідовність реалізації запланованих етапів будівництва, виконання зобов'язань перед інвесторами та збільшити спроможність компанії виводити на ринок готове житло.

Як повідомлялось, у березні 2026 р. ЄБРР затвердив виділення кредиту у розмірі до $35 млн ТОВ Stolitsa Group.

Згідно з інформацією на сайті девелопера, Stolitsa Group працює 22 роки на українському ринку, ввела в експлуатацію 140 будинків. Загальна площа зведеного житла сягає 1,5 млн кв. м. У портфелі девелопера також – РЦ Retroville загальною площею 120 тис. кв. м.