Держпідтримку близько 500 млн грн на утримання корів отримають понад 13 тис. агровиробників

Друга хвиля виплат державної підтримки на утримання корів усіх напрямів продуктивності та маточного поголів'я кіз і овець розпочалася в Україні з 12 листопада 2026 року: понад 13 тис. фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції отримають загалом 501,116 млн грн, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства у суботу на своєму сайті.

Згідно із інформацією, 489,2 млн грн підуть 13 087 агровиробникам на утримання 69,9 тис. корів, а ще 11,9 млн грн – 17 агровиробникам на утримання 5,9 тис. голів маточного поголів'я овець та/або кіз.

Заявки на отримання підтримки подаються через Державний аграрний реєстр (ДАР), а виплати здійснюються через Український державний фонд підтримки фермерських господарств у межах Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення агросектору України (ARISE), уточнило Мінагрополітики.

Воно нагадало, що бюджетну дотацію можуть отримати агровиробники, які утримують: від 3 до 100 корів усіх напрямів продуктивності – 7 тис. грн на одну голову, від 5 до 500 голів маточного поголів'я кіз та/або овець – 2 тис. грн на одну голову.