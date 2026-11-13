НБУ погодив співвласникам "Нової пошти" купівлю "БТА Банку"

Національний банк України (НБУ) погодив співзасновникам групи Nova ("Нова пошта") Володимиру Поперешнюку та В'ячеславу Климову спільне опосередковане набуття 100% статутного капіталу АТ "БТА Банк" через низку компаній групи, а ТОВ "НоваПей Інвест" – пряме набуття 100% участі в банку.

Відповідне рішення ухвалено правлінням Нацбанку 12 листопада 2026 року за результатами всебічного аналізу пакетів документів заявників.

Згідно з релізом НБУ, придбання "БТА Банку" буде початком для реалізації планів власників групи Nova щодо створення банку фінансової інклюзії.

Як повідомлялося, "НоваПей Інвест" 24 червня подало до Антимонопольного комітету України заяву про надання попередніх висновків щодо необхідності одержання дозволу на набуття контролю над БТА Банком.

На початок 2026 року БТА Банк на 100% належав громадянину Казахстану Кенесу Ракішеву. За даними Нацбанку, станом на 1 вересня 2026 року фінустанова посідала останнє, 59-е, місце серед банків України за розміром загальних активів – 338,49 млн грн. За вісім місяців року банк отримав 1 млн грн прибутку.

Частки Климова, Поперешнюка та Кириченка, який тривалий час очолював Правекс Банк, у "НоваПей Інвест" становлять по 33,33%.

Про плани групи Nova, яка у фінансовому секторі представлена компанією NovaPay, вийти на банківський ринок її засновники оголосили у березні цього року.

У червні видання "Економічна правда" повідомляло, що Nova підписала з БТА Банком меморандум про подальшу купівлю установи та створення на її основі банку фінансової інклюзії.

У жовтні ТОВ "НоваПей Інвест" повідомило Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та БТА Банк про намір придбати 100% акцій банку.