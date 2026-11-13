Витік соняшникової олії через удар РФ по заводу "Кернел" на Миколаївщині забруднив понад 3,5 тис. кв. м земель

Витік соняшникової олії внаслідок влучання російського безпілотника по території ТОВ "Бандурський олійноекстракційний завод" (агрохолдинг "Кернел") у Миколаївській області забруднив понад 3,5 тис. кв. м земель.

Як повідомило Міністерство економіки та довкілля на офіційному сайті у п'ятницю, удар стався 12 листопада близько 5:30 у селі Бандурка Первомайського району. Унаслідок влучання пошкоджено чотири ємності із соняшниковою олією, одну з яких повністю зруйновано. Також зазнало пошкоджень захисне обвалування, через що олія витекла за його межі на прилеглу земельну ділянку без загрози для житлової забудови.

Спеціалісти Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) провели обстеження місця події, зафіксували забруднення земельних ресурсів та відібрали проби ґрунту для проведення інструментально-лабораторних досліджень.

Станом на 12:00 13 листопада безпосереднього потрапляння олії до водного об'єкта не зафіксовано. На території підприємства тривають роботи з відкачування олії з пошкодженого обвалування та облаштовуються додаткові земляні бар'єри для запобігання подальшому поширенню забруднення і потраплянню олії до водних об'єктів.

Після отримання результатів інструментально-лабораторних вимірювань та опрацювання матеріалів буде проведено розрахунок збитків, завданих довкіллю внаслідок військової агресії.

Як повідомлялося, 12 листопада стало відомо, що найбільший український виробник та експортер соняшникової олії агрохолдинг "Кернел" ухвалив рішення про повну технологічну зупинку всіх своїх восьми олійноекстракційних заводів через масовані російські удари по підприємствах харчової промисловості.