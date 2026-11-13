Україна за 10 міс. збільшила експорт кукурудзи у валюті на 24%, але у жовтні скоротила у 3,3 раза

Україна у січні-жовтні поточного року експортувала майже 17,5 млн тонн кукурудзи, що на 26% більше за результат аналогічного періоду минулого року, при цьому у грошовому вимірі експорт кукурудзи зріс на 24% – до $3,77 млрд.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою, основним покупцем української кукурудзи за цей період, як і торік, була Туреччина, а її частка у загальному експорті зросла до 31,58% ($1,19 млрд) порівняно з 31,2% ($949 млн).

Італія витратила на придбання української кукурудзи $635,7 млн – на 58,5% більше ніж торік, а її частка у загальному експорті цієї культури збільшилась на 3,67 в.п. – до 16,85%.

Поставки до Іспанії збільшились на 22,2% майже до $345 млн із незначним збільшенням частки у загальному експорті – до 9,28%.

В усі інші країни було експортовано кукурудзи на $1,6 млрд – на 13,6% більше, ніж торік за 10 місяців.

За даними Держмитслужби, частка кукурудзи у загальному обсязі експортних поставок товарів з України у січні-жовтні-2026 склала 11,59% порівняно з 9,13% торік.

Водночас у жовтні-2026 Україна скоротила експорт кукурудзи у 3,3 раза порівняно з тим же періодом 2025 року – до $59,5 млн, зокрема, постачання до Туреччини скоротилось у 9,5 раза – до $3,7 млн, Італії – у більш ніж вдвічі, до $25,7 млн, Іспанії – у 10,3 раза, до $0,95 млн.

Натомість за січень-жовтень Україна імпортувала 13,57 тис. тонн кукурудзи на $71,7 млн переважно з Франції (41%), Угорщини (18,8%) та Австрії (14,2%), тоді як торік це було 13 тис. тонн на $66 млн з тих самих країн.

Згідно зі статистикою Держмитслужби, 2025 року Україна експортувала 17,96 млн тонн кукурудзи – на 39,4% менше за 2024 рік, скоротивши виторг на 23% – до $3,9 млрд.