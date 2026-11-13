НБУ пропонує з 1 лютого 2027 р. вилучити з обігу монети 10 копійок

Національний банк України (НБУ) пропонує з 1 лютого 2027 року повністю вилучити з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок, повідомив регулятор у п'ятницю.

Відповідний проєкт постанови правління Нацбанку винесено на громадське обговорення, зауваження та пропозиції до нього приймаються до 22 листопада 2026 року включно.

Фізособи зможуть безкоштовно обмінювати 10-копійчані монети на банкноти та монети інших номіналів у сумах, кратних 50 копійкам. До 31 січня 2028 року обмін здійснюватимуть усі банки, а до 31 січня 2030 року – підрозділи НБУ та уповноважені банки: ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ і Райффайзен Банк.

Юрособи, їх відокремлені підрозділи та фізособи-підприємці з 1 лютого 2027 року мають припинити приймати 10-копійчані монети під час готівкових операцій і до 16 лютого здати їх залишки до банків для зарахування на рахунки.

Після вилучення 10 копійок загальні суми готівкових розрахунків пропонується заокруглювати за правилами, які вже діють з 1 жовтня 2025 року у разі відсутності у покупця або продавця монет цього номіналу: 1-24 копійки – до найближчої меншої гривні, 25-49 копійок – до 50 копійок, 51-74 копійки – до 50 копійок, 75-99 копійок – до найближчої більшої гривні. Для безготівкових розрахунків заокруглення не застосовуватиметься.

Повне вилучення 10 копійок дасть змогу спростити готівкові розрахунки та зменшити витрати на карбування, транспортування, оброблення і зберігання монет.

Опитування, проведене на замовлення регулятора у липні 2024 року, показало, що 74,5% респондентів вважали 10-копійчані монети зайвими у повсякденних розрахунках, а 74,6% заявили, що їм було б зручно після їх вилучення з обігу.

За оцінкою Нацбанку, після завершення вилучення з обігу може повернутися 5-6% випущених 10-копійчаних монет.

Поступове вилучення 10-копійчаних монет НБУ розпочав 1 жовтня 2025 року: їх карбування припинено, а монети, які надходять до банків, більше не повертаються в обіг. Наразі вони все ще залишаються законним платіжним засобом.

За рік від початку поступового вилучення з обігу монет номіналом 10 коп. центробанк вилучив 7,8 млн штук. Станом на 1 жовтня 2026 року їхня частка становила 26,7% загальної кількості монет в обігу.